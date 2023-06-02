Крипту пустили за границу

Российские банки начали проводить трансграничные платежи в криптовалюте. Первым пилотный проект запустил Росбанк — эта услуга уже доступна клиентам. Для проведения платежа необходимо, чтобы иностранный партнер выставил счет в криптовалюте и указал номер кошелька. Тогда клиент сможет внести рубли на счет банка, которые тот переведет партнерскому финтех-сервису B-Crypto. Он и отправит криптовалюту получателю. Перед этим нужно пройти процедуру идентификации KYC как в кредитной организации, так и в партнерском сервисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как утверждают представители Росбанка, новая услуга полностью соответствует законодательству и требованиям ЦБ. Но основатель компании Bespalov Finance Александр Беспалов считает это заявление спорным: «Возникает много вопросов со стороны корпоративных клиентов, поскольку криптовалюты у нас находятся в серой зоне, в частности, законом запрещено вести с помощью них расчеты в России. В данном случае, наверное, предполагается, что платежи проходят не внутри РФ, а за рубеж.

Используется такая юридическая неточность, но пока непонятно, как к этому будут относиться Центробанк, налоговая, Финмониторинг. Второй вопрос касается приобретения криптовалюты в пользу клиента по той технологии, которую анонсировал Росбанк. Ты должен перечислить, допустим, рубли агенту, который купит цифровую валюту.

Здесь еще есть Росбанк, который выступает как посредник. Вся эта цепочка должна быть прозрачна, документально подтверждена, чтобы это все работало. Плюс очевидно, что на каждом этапе будут возникать какие-то комиссии. Во сколько это обойдется клиенту, тоже пока непонятно. Чтобы соблюдалось российские законодательство, нужны те же паспорта сделок и классический ВЭД. Все это тоже нужно учитывать. То есть намного проще для клиента это не будет.

Чисто технически, возможно, это упростит процедуру расчетов с зарубежными контрагентами, чтобы не было блокировок со стороны недружественных банков-корреспондентов.

Однако пока маловероятно, что в ближайшее время услуга получит какое-то массовое распространение в России».

Главным противником криптовалют выступает Центробанк. Регулятор еще год назад предлагал полностью запретить их оборот в России. Планировалось, что граждане смогут их только хранить на счетах. Но против этого выступал Минфин. Ведомство подготовило концепцию по развитию криптовалют, которая предполагала жесткий контроль за операциями, в том числе с помощью российских банков. К единому мнению Минфин и ЦБ так и не пришли.

В сентябре они договорились разрешить использование криптовалют для трансграничных платежей и даже согласовали законопроект. Госдума должна была принять его в первом квартале этого года. Впрочем, эксперт финансового рынка Андрей Бархота полагает, что обойти действующие запреты возможно: «На самом деле у нас нет формального запрета на криптовалюты. Если отдельные ведомства и выступают за него, то другие оппонируют. Естественно, купить на криптовалюты товары и услуги вы не можете.

В плане юридического оформления здесь, вероятно, будет использоваться определенная юридическая оболочка. Если вы ранее делали трансграничный перевод и оформляли его как платежное поручение, например, то в случае с критовалютой это, может быть, будет банком экспонироваться как финансовая инвестиция, практически как покупка золотого слитка. Вероятно, это как раз нивелирует вопросы со стороны регулятора и надзорных ведомств.

Единственное, если этот продукт окажется успешным, если будет распространяться более широко, может, встанет вопрос о лицензировании такой деятельности, поскольку другие кредитные организации тоже могут захотеть предложить клиентам такие услуги».

Несмотря на то, что регулирование сделок в криптовалютах еще не разработано, в октябре в Минфине сообщали, что некоторые компании уже проводят такие операции. В основном они применяются для расчетов с партнерами из недружественных стран. Но подобные сделки проводятся «в ограниченном объеме», уточняли в ведомстве.

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Владислав Викторов