Анатолия Быкова вернули суду

В Красноярске начался третий судебный процесс над экс-депутатом регионального заксобрания, в прошлом председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолием Быковым, ранее осужденным на 17 лет за серию заказных убийств. Согласно версии следствия, в 1998 году он организовал убийство крупного преступного авторитета Владимира Филиппова, желая усилить свое влияние в криминальных кругах. Бизнесмен настаивает на своей непричастности к этому преступлению, защита поставила под сомнение показания ключевых свидетелей обвинения — двух бывших киллеров и их шефа Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которых первоначально приговорили к внушительным срокам заключения, но затем им смягчили наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Анатолий Быков

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Суд Красноярска в среду приступил к рассмотрению по существу третьего уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров КрАЗа, экс-депутата краевого заксобрания Анатолия Быкова.

Изложенные в нем события произошли четверть века назад. Согласно версии следствия, в 1998 году Анатолий Быков поручил находившемуся в его подчинении шефу бригады киллеров Вилору Струганову ликвидировать крупного криминального авторитета Владимира Филиппова (Филипп), в котором видел своего конкурента.

Расправа над ним, полагают правоохранители, понадобилась бизнесмену, чтобы «усилить свое влияние в криминальном мире».

Как указывается в деле, Вилор Струганов и киллеры Александр Живица (Буль) и Игорь Еловский (Елка) несколько дней выслеживали жертву. В ночь на 18 июня 2018 года у подъезда многоэтажного дома на улице Алеши Тимошенкова исполнители из двух газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, выпустили в авторитета шесть пуль, не оставив ему шансов выжить. Краевое управление Следственного комитета вменило Анатолию Быкову в вину убийство организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК РФ, наказание — до 20 лет лишения свободы).

Анатолий Быков причастность к убийству Филиппова отрицает.

По словам адвоката Алексея Прохорова, обвинение построено на одних лишь показаниях Паши Цветомузыки и двух бывших киллеров, которым, считает защитник, доверять нельзя.

Все трое в 2015 году были осуждены на длительные сроки за убийство Филиппа и другие тяжкие преступления, но в дальнейшем им смягчили наказание. По информации адвоката, Паше Цветомузыке и Александру Живице заменили «неотбытую» часть наказания принудительными работами, Игоря Еловского освободили условно-досрочно. Ранее им были назначены сроки от 9 до 12 лет. «Резкое благодушие со стороны Фемиды по отношению к этим людям, скажем так, косвенно указывает на то, что дача ими показаний против моего подзащитного — это результат некой сделки между правоохранителями, судом и этими людьми»,— предполагает адвокат.

Кроме того, защиту не убедил предложенный следствием мотив убийства авторитета — желание бизнесмена поднять свой вес в уголовно-преступной среде.

Адвокат сообщил, что Анатолий Быков не мог претендовать на звание криминального лидера. Дело в том, что бизнесмен служил в армии, что не согласуется с криминальными обычаями.

Кроме того, Анатолий Быков неоднократно избирался в региональный парламент, активно вел общественную работу. «Он являлся много-много кем, но никак не человеком, который имеет отношение к так называемому блатному миру»,— считает защитник.

В марте 2023 года расследование было завершено, дело поступило в Кировский районный суд. 14 и 21 июня по нему прошли предварительные слушания. В ходе них защита заявила ходатайство о рассмотрении дела тройкой судей, которое было удовлетворено. В целях обеспечения иска потерпевших суд наложил арест на имущество бизнесмена стоимостью около 80 млн руб.

Сегодня по делу состоялось первое судебное заседание. На нем, как рассказала «Ъ» официальный представитель прокуратуры Красноярского края Олеся Климова, гособвинитель изложил суть предъявленного Анатолию Быкову обвинения, стороны установили порядок исследования доказательств, показания дала дочь Владимира Филиппова. Следующее заседание назначено на 3 июля.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2021 года суд рассмотрел первое дело Анатолия Быкова. На основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших его виновным в организации убийства коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, бывшего алюминиевого магната приговорили к 13 годам заключения. В мае 2023 года завершилось рассмотрение второго дела: в нем речь шла о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и покушении на вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского. Анатолию Быкову назначили 11 лет колонии, путем частичного сложения с первым приговором общий срок заключения составил 17 лет.

Константин Воронов, Новосибирск