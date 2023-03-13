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Коммерсантъ FM
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Прокуратура плюсует сроки

Гособвинение запросило для Анатолия Быкова 12 лет заключения по второму уголовному делу

В Красноярске начались судебные прения по второму уголовному делу бизнесмена и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова. По версии СКР, он нанял киллера для ликвидации предпринимателя Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, но из двух «заказов» тот выполнил только один. Обвинение запросило для Анатолия Быкова 12 лет колонии строгого режима, а с учетом приговора по первому делу, где речь шла также о заказных убийствах,— 18 лет заключения.

Анатолий Быков в зале суда

Анатолий Быков в зале суда

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Анатолий Быков в зале суда

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

В Центральном райсуде Красноярска начались прения сторон по второму уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода и экс-депутата регионального парламента Анатолия Быкова. Первой в них выступила гособвинитель Жанна Волнистова, которая заявила, что в ходе судебного следствия вина бизнесмена в инкриминируемых преступлениях была установлена, она подтверждается совокупностью исследованных в процессе доказательств.

События, которые изложены в материалах дела, произошли в 2004–2005 годах.

Согласно версии СКР, в сентябре 2004 года Анатолий Быков якобы решил устранить учредителя красноярской фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова и вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского.

Первый отказался вести с ним совместный бизнес, второй переметнулся в стан его противника — криминального авторитета по прозвищу Дипломат. Оба убийства, уверено следствие, бизнесмен поручил Александру Живице, обещая заплатить $50 тыс.

Как указывается в деле, 1 ноября 2004 года Александр Живица из автомата расстрелял BMW спортсмена, но пули пролетели мимо. Со вторым «заказом» все прошло по плану. Александр Живица собрал подробные данные о месте жительства Андрея Неколова, графиках его передвижения. 18 января 2005 года, выследив коммерсанта, не оставил ему шансов выжить: не менее четырех раз выстрелил из пистолета ТТ, в том числе дважды в голову. В дальнейшем, говорится в материалах следствия, Анатолий Быков якобы высказал киллеру претензии по поводу качества работы и заплатил только $10 тыс. вместо обещанных, уменьшив размер гонорара по причине несостоявшегося убийства Андрея Грабовского. В июне 2022 года по делу начался судебный процесс.

В качестве обстоятельств, смягчающих вину Анатолия Быкова, гособвинитель отметила его возраст (в январе ему исполнилось 63 года), состояние здоровья, обширную благотворительную деятельность, которую он вел, наличие множественных наград от государственных и общественных организаций. При назначении наказания Александру Живице прокурор просила учесть его активную помощь в раскрытии и расследовании преступлений, наличие несовершеннолетнего ребенка.

Чем известен Анатолий Быков

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По эпизоду с покушением на убийство (ст. 33, ст. 105 УК РФ) вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского гособвинитель запросила для Анатолия Быкова девять лет лишения свободы, для Александра Живицы — восемь лет. Поскольку от этого преступления не наступило никаких тяжких последствий, а с момента инцидента прошло более 18 лет, прокурор предложила освободить подсудимых от наказания в связи с истечением сроков давности.

По эпизоду с убийством (ч. 2 ст. 105 УК РФ) предпринимателя Андрея Неколова для Анатолия Быкова потребовали 12 лет заключения, а с частичным присоединением приговора Свердловского районного суда Красноярска (в сентябре 2021 года бизнесмену присудили 13 лет за заказное убийство двух коммерсантов) — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. С позицией прокурора согласилась вдова предпринимателя Андрея Неколова, которая требует взыскать с бизнесмена Быкова 50 млн руб. компенсации морального вреда. Наказание за убийство Андрея Неколова обвиняемый Александр Живица уже отбыл.

30 марта в прениях выступит сторона защиты. Адвокаты заявляют о полной невиновности бизнесмена, кроме того, они выразили сомнения в искренности показаний свидетелей обвинения.

Сам Анатолий Быков утверждает, что не имеет никакого отношения к изложенным в деле событиям и считает свое уголовное преследование политическим.

Отметим, что в отношении Анатолия Быкова расследуется еще одно уголовное дело — об убийстве в 1998 году крупного криминального авторитета Владимира Филиппова (Филипп).

Константин Воронов, Новосибирск

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