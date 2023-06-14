Европарламент проголосовал за регулирующий искусственный интеллект закон

Сегодня, 14 июня, депутаты Европарламента одобрили Закон об искусственном интеллекте (AI Act). 499 депутатов проголосовали за, 28 — против и 93 — воздержались. Это важный шаг в принятии закона, который должен стать первым в мире примером разностороннего и всеобъемлющего регулирования использования искусственного интеллекта (ИИ).

Теперь документ должны обсудить в Еврокомиссии, а также со странами—членами ЕС. Предполагается, что он может быть окончательно принят в конце нынешнего или в начале следующего года. Правда, в силу он вступит, скорее всего, не ранее 2025-го.

В мае законопроект был утвержден профильными комитетами Европарламента, затем в него внесли некоторые изменения после консультаций с Еврокомиссией. Закон классифицирует все основанные на ИИ системы и инструменты по уровню риска — от низкого до неприемлемого.

Он предусматривает запрет на использование систем распознавания лиц и других систем «удаленной биометрической идентификации» в режиме реального времени в общественных местах, а также систем распознавания эмоций. Также запрещено будет использование полицией систем предиктивной аналитики для профилактики правонарушений и т. д. Кроме того, закон довольно жестко регулирует генеративный ИИ (такой как ChatGPT) и «высокорисковые системы, основанные на ИИ», среди которых беспилотные автомобили и медицинское оборудование.

Яна Рождественская