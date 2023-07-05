EdTech — что он меняет в образовании

Сегодня, 5 июля, в 19:00 пройдет заключительная из цикла бесед Российской экономической школы (РЭШ) о макроэкономике, поведенческих финансах и технологиях. Профессор РЭШ Ольга Кузьмина, соосновательница образовательного стартапа Funexpected Math Наталья Перельдик и основатель платформы Cogent Максим Предтеченский обсудят потенциал новых сервисов в образовании и меняющиеся требования работодателей к IT-специалистам.

Все четыре сессии можно посмотреть в записи и текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в обсуждении, присылайте свои вопросы спикерам через форму обратной связи или оставляйте их в комментариях ниже.