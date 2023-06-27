Шойгу пообещал министру обороны Кубы «подставить плечо» в условиях блокады США

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с министром Революционных вооруженных сил Кубы, армейским корпусным генералом Альваро Лопесом Мьерой. Он пообещал ему, что Россия «подставит плечо» Кубе в условиях торговой блокады со стороны США.

«В условиях, когда США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям»,— отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Как сообщил на встрече Сергей Шойгу, Россия и Куба планируют развивать совместные проекты в военно-технической области. По его словам, о серьезных намерениях Кубы в этой области свидетельствует «состав многочисленной делегации». «Сегодня предлагаю предметно обсудить все существующие и перспективные проекты взаимодействия в военной области»,— сказал министр.

В марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Гавану, где встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро. Премьер Кубы Мануэль Марреро Крус был на Петербургском международном экономическом форуме.

В рамках соглашения от 1991 года Россия поставила Кубе стрелковое оружие, боеприпасы, донные мины, радиостанции, двигатели. Кроме того, на Кубе работает представительство госкорпорации «Ростех».

Анастасия Ларина