Зеленский: Россия сама должна попросить, чтобы Украину приняли в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия «должна просить» НАТО принять Киев в Североатлантический альянс. По его мнению, это соответствует интересам РФ «в эпоху мятежей».

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Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО»,— отметил украинский президент, выступая в Верховной раде. В связи с этим, как считает господин Зеленский, России необходимо обратиться к НАТО с просьбой «принять Украину в свои ряды».

Также президент Украины пообещал местным парламентариям, что членство в НАТО станет для него важной и стратегической целью.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку о вступлении страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В то же время господин Зеленский признавал, что Украина не получит членства до завершения военного конфликта. В июне украинские власти заявили, что поддержку вступления Украины в альянс формализовали уже 20 стран НАТО.

По словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, в ходе предстоящего саммита в Вильнюсе Североатлантический альянс сделает шаг к сближению с Украиной. Однако конкретного решения о графике присоединения Украины к НАТО в любом случае принято не будет. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что делегацию страны даже не пригласили к полноценному участию в саммите НАТО, ограничив присутствие Киева лишь встречей «на полях» мероприятия.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов