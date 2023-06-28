Кулеба: Украину пригласили только «на поля» саммита НАТО

Украину пригласили принять участие во встрече с НАТО, которая пройдет на полях саммита альянса в Вильнюсе 11–12 июля, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он недоволен отсутствием у НАТО однозначной позиции насчет членства Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

По его словам, некоторые страны считают, что Украину не стоит принимать в альянс, потому что это приведет к эскалации, но Киев «придерживается прямо противоположного мнения». Господин Кулеба считает, что «есть все условия, чтобы направить приглашение Украине».

«Если НАТО не примет сильного решения по поводу членства Украины, то возобладает логика страха»,— сказал министр в интервью CNN (цитата по «РИА Новости»).

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. В то же время господин Зеленский признавал, что Украина не получит членства до завершения военного конфликта. В июне украинские власти заявили, что поддержку вступления Украины в альянс формализовали уже 20 стран НАТО.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тихо едут, где-то будут».

Лаура Кеффер