Президент Польши прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Президент Польши Анджей Дуда посетил Киев с необъявленным визитом. Он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его поездка приурочена к празднованию украинского Дня конституции, сообщила его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marek Borawski / KPRP Фото: Marek Borawski / KPRP

Главы государств обсудят ситуацию на фронте, «в том числе угрозы нападения России на Запорожскую АЭС», говорится в пресс-релизе. Также президенты двух стран поговорят о ходе подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

4 апреля господин Зеленский посетил Варшаву, что стало его первым более чем за год заграничным визитом. Польские власти наградили его орденом Белого Орла, а также пообещали отправить новые партии вооружений и поспособствовать предоставлению гарантий безопасности от НАТО этим летом.

Сегодня, 28 июня, в Киев с неанонсированным визитом также прибыл президент Литвы Гитанас Науседа, он тоже встретится с Владимиром Зеленским.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер