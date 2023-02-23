Борис Джонсон сообщил, что претендует на пост генсека НАТО

Бывший премьер министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. Мандат действующего генсека альянса Йенса Столтенберга истекает 30 сентября 2023 года.

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепкая, как никогда»,— сказал Борис Джонсон в эфире украинского телеканала «Рада».

Йенс Столтенберг был назначен генеральным секретарем НАТО в 2014 году. Срок его полномочий неоднократно продлевался. Последний раз срок продлили в октябре 2022 года. Сам господин Столтенберг заверял, что осенью покинет должность.

Прежде Бориса Джонсона называли возможным кандидатом на пост генсека НАТО ряд британских СМИ, в том числе The Telegraph. По информации газеты, его кандидатуру поддерживают британские консерваторы, а также Украина.

Генерального секретаря НАТО назначают путем неофициальных консультаций между странами—участницами альянса, которые выдвигают кандидатов на этот пост. Он избирается на четыре года, при необходимости срок продлевается.

Борис Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 по июль 2022 года. В период его правления страна прекратила членство в Европейском союзе. Уход Бориса Джонсона связывали с назначением на пост зампредседателя Консервативной партии экс-замглавы МИДа Кристофера Пинчера, которого обвиняли в сексуальных домогательствах к мужчинам.

По другой версии, господин Джонсон ушел с поста после скандала, связанного с его участием в нелегальных вечеринках во время локдауна в 2020–2021 годах. До начала своей политической карьеры Борис Джонсон работал журналистом.

Подробнее о возможных кандидатурах на пост генсека НАТО — в материале «Ъ» «Йенс Столтенберг не намерен остаться».

Лусине Баласян