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Коммерсантъ FM
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В Кремле нормально отнеслись к рассказу Лукашенко о его роли в остановке мятежа ЧВК «Вагнер»

Кремль «нормально абсолютно» отнесся к откровенному рассказу президента Белоруссии Александра Лукашенко о его роли в остановке мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом заявил во время встречи с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Господин Песков ушел ответа на вопрос, давал ли Владимир Путин указания «мочить» членов ЧВК, о чем говорил белорусский президент. «Здесь я никак не комментирую. Здесь лучше обращаться именно уже в администрацию президента Белоруссии за разъяснениями»,— уточнил пресс-секретарь.

23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Минск. Господин Лукашенко утверждает, что отговорил президента России от «жестокого решения» ситуации.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Они могли бы войти в Москву… Но Москву бы они не взяли».

Лаура Кеффер

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