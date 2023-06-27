Лукашенко заявил, что отговорил Путина от «жестокого решения» ситуации с Пригожиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл детали переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Александра Лукашенко, президент России на его предложения провести переговоры с основателем ЧВК говорил, что это бесполезно. Как утверждает глава Белоруссии, Владимир Путин настаивал на «жестоком решении» вопроса с Евгением Пригожиным.

«Самое опасное, как я понял, — это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение (оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина) — мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет"»,— рассказал Александр Лукашенко после церемонии вручения погон высшему офицерскому составу (цитата по БЕЛТА).

Президент Белоруссии заявил, что, несмотря на позицию Владимира Путина, настаивал на переговорах с Евгением Пригожиным. «Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться". Он (Владимир Путин.— “Ъ”) в очередной раз говорит: "Это бесполезно". Я говорю: "Хорошо, подожди"»,— сказал Александр Лукашенко.

Затем, по словам главы Белоруссии, после около получаса разговора президент России проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на фронте, сообщив, что она «лучше, чем когда-либо было». Президент Белоруссии заявил, что в ходе разговора лидеры сошлись на том, что переговоры с основателем ЧВК возможны. «Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом (в котором находился Евгений Пригожин.— “Ъ”)»,— сообщил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии также высказался о реакции российского общества на мятеж основателя ЧВК. Он заявил, что в России, «как всегда» появились «ура-патриоты», которые начали требовать от Владимира Путина «ловить, мочить, сажать». По словам президента Белоруссии, от этого он хотел бы предостеречь и белорусское, и российское общество. «И в связи с этим, когда разворачивалась, как Президент Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, Патриарх, пара человек — и все. А после драки руками мы умеем махать, ох как умеем, и советовать: "Мочить, мочить и мочить". Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно»,— заявил Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии также сообщил, что бригада белорусских силовиков была готова к переброске в Россию во время мятежа. Кроме того, все вооруженные силы, милиция и спецподразделения были приведены в боевую готовность, добавил глава государства.

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале марша на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он договорился с основателем ЧВК об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря. Господин Пригожин, по неподтвержденным данным, прилетел в Минск. Господин Лукашенко считает, что изначально «ситуацию упустили», а потом «думали, что рассосется».

О реакции на мятеж в РФ читайте в публикации «Ъ» «А судьбы кто?».

Эрдни Кагалтынов