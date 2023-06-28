Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана

Стокгольмская полиция разрешила очередную акцию с сожжением Корана возле городской мечети, сообщило Шведское радио. По информации TV 4 Nyheterna, в настоящее время к месту проведения акции вызвали подкрепление. Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency//REUTERS Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency//REUTERS

В своем решении полиция ссылается на постановление Административного суда Швеции. В начале апреля суд отменил введенный шведским МИДом запрет на демонстрации, во время которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.

В конце января в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции. Акцию провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. После этого Турция заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО. По данным газеты Aftonbladet, в начале мая прокуратура Швеции заочно арестовала господина Палудана.

Милена Костерева