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Коммерсантъ FM
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Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана

Стокгольмская полиция разрешила очередную акцию с сожжением Корана возле городской мечети, сообщило Шведское радио. По информации TV 4 Nyheterna, в настоящее время к месту проведения акции вызвали подкрепление. Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам.

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency//REUTERS

Фото: Fredrik Sandberg / TT News Agency//REUTERS

В своем решении полиция ссылается на постановление Административного суда Швеции. В начале апреля суд отменил введенный шведским МИДом запрет на демонстрации, во время которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.

В конце января в Стокгольме сожгли Коран перед посольством Турции. Акцию провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. После этого Турция заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО. По данным газеты Aftonbladet, в начале мая прокуратура Швеции заочно арестовала господина Палудана.

Милена Костерева

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