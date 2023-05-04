СМИ: Швеция заочно арестовала организатора акции по сожжению Корана в Стокгольме

Прокуратура Швеции заочно арестовала активиста ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который в январе провел акцию по сожжению Корана у здания посольства Турции в Стокгольме, сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на источники. Расмус Палудан сейчас находится в Дании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Gestsson / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Olafur Steinar Gestsson / Reuters

Как сообщает издание, шведские правоохранительные органы начали следствие в отношении активиста по фактам разжигания этнической ненависти и вражды, а также оскорбления и грубого нападения на должностное лицо. Расмуса Палудана вызвали на допрос, но он отказался приезжать в Швецию. Прокурор Адриан Комбье-Хогг, ведущий дело Расмуса Палудана, рассматривает возможность его допроса в Дании при содействии датской полиции, передает Aftonbladet.

Как уточняет газета, Расмус Палудан будет незамедлительно арестован на территории Швеции. «Шведская полиция вообще и полиция Мальме в частности не хотят меня защищать, поэтому мне опасно приезжать в Швецию. Полиция Мальме — это исламизированная свалка мусора»,— заявил он изданию в ответ на информацию об аресте. Активист добавил, что согласен на допрос шведской полицией по видеосвязи с территории Дании.

Aftonbladet связалась с пресс-службами полиции и прокуратуры Швеции, которые не подтвердили заочный арест Расмуса Палудана. Связаться с господином Комбье-Хоггом изданию не удалось.

В январе и феврале перед посольством Турции в Стокгольме сожгли Коран, в том же месяце перед зданием мэрии города повесили куклу, похожую на президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Акции провел Расмус Палудан. После этого Турция заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО.

Эрдни Кагалтынов