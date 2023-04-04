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Коммерсантъ FM
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Административный суд Швеции отменил запрет на демонстрации с сожжением Корана

Административный суд Швеции отменил запрет на демонстрации, во время которых сжигают Коран, сообщило AP. Ранее такой запрет ввело Министерство внутренних дел страны.

Суд отметил, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права. По мнению суда, опасения полиции из-за безопасности во время таких акций недостаточны для подобного ограничения.

Шведская полиция запретила акции с сожжением Корана по соображениям безопасности. По версии полиции, такие демонстрации могут привести к терактам и противоречат шведским интересам.

В феврале перед посольством Турции в Стокгольме сожгли Коран, в том же месяце перед зданием мэрии города повесили куклу, похожую на президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Акции провел датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. В результате Турция заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО.

О расширении НАТО — в материале «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Олеся Павленко

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