Рупиям ищут пути вывода

Миллиарды долларов российских компаний застряли на индийской территории. Бизнес сталкивается с проблемами из-за валютного законодательства страны, пишет Bloomberg. Прежде эту проблему признавали и российский ЦБ, и МИД. После того, как доллар в России был назван токсичным, Москва и Нью-Дели перешли на расчеты в национальных валютах. Однако вскоре выяснилось, что вывести полученные рупии из страны не так просто, и теперь они просто скапливаются на счетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как решить эту проблему? И велика ли она? По оценке Bloomberg, ежемесячно Россия накапливает около $1 млрд в индийской валюте в местных банках. Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков объяснил, как получилась эта цифра:

«По нашим примерным оценкам, основанным на публичных комментариях статистики как России, так и Индии, мы можем увидеть избыточный рост обязательств Нью-Дели и требований Москвы примерно одновременно. Но эти двусторонние цифры не раскрываются. Мы приходим к выводу, что примерно порядка $1 млрд в месяц, возможно, чуть меньше, возможно, чуть больше, российские компании накапливают депозитов и активов в Индии.

Какой здесь может быть выход для отечественных компаний? Думаю, их как минимум три. Во-первых, банки, обслуживающие торговые потоки между двумя странами, будут предпринимать попытки перенести валютный риск, который они несут на себе из-за рупийных активов, возможно, на инвесторов, в том числе на розничных. Средства в Индии могут быть инвестированы на внутреннем финансовом рынке, и привязанные к ним финансовые инструменты начнут популяризироваться.

Во-вторых, российские компании, которые накапливают эти активы, попытаются получить разрешение в Индии на инвестирование средств внутри страны. То есть на одобрение возможности разместить их для того, чтобы купить у местной компании, связанной или не связанной с нефтегазовым сектором, но превратить финансовые активы в реальные.

В-третьих, возможно, мы увидим попытки перевести расчеты в твердые валюты, может, не в доллары и евро, а в юани, но с этим, я так понимаю, есть сложности с индийской стороны, возможно, в другие валюты, которые относительно стабильны к твердым денежным единицам».

Reuters в начале мая писал, что Россия и Индия приостановили процесс перехода на расчеты в национальных валютах как раз из-за невозможности распоряжаться заработанными рупиями. В качестве альтернативы Москва якобы предложила использовать другие дружественные валюты, например, дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако индийские партнеры идею не поддержали, поскольку оплата в рупиях позволяет им экономить на конвертации валют. Вероятно, с этой ситуацией придется просто смириться, рассуждает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков:

«Прежде всего, индийская финансовая система характеризуется тем, что рупии являются частично конвертируемой валютой, там есть определенные ограничения на конвертацию. Если же говорить о торговых возможностях, то у Индии очень серьезный торговый дефицит. И России покупать в Индии особо-то и нечего, кроме, наверное, лекарств-дженериков, какой-то сельскохозяйственной продукции, легкой промышленности и так далее. То есть никакой высокотехнологичный или машиностроительный импорт из Индии практически невозможен. Соответственно, деньги начинают зависать.

Стоит немного разобраться в законодательстве Индии, где есть некие ограничения на конвертацию, и тогда становится понятно, почему мы не можем вывести рупию. Либо нужно просто переводить всю торговлю на рубли, но тогда у самой Индии начнутся вопросы о том, как закупать российские товары. Потому что, в общем-то, импорт из России гораздо больше, чем экспорт.

Можно перевести в юани, в дирхамы, во что угодно даже в монгольские тугрики. Просто этих денег на индийском рынке нет. Наши компании достаточно умные, они придумывают разные схемы проведения средств через третьи, четвертые компании, а страна, которая развивается довольно активными темпами, всегда заинтересована в дополнительных инвестициях. Даже если они производятся в национальной валюте. В Индии очень большое пространство для экономического роста, поэтому любые средства, я думаю, там будут приветствоваться. Не обязательно же это все показывать на внешних рынках».

Всего, по информации Bloomberg, в прошлом году Россия накопила за рубежом около $150 млрд в иностранных активах, среди которых и средства от продажи нефти в Индию. Объем этих денег Reuters оценивал в $40 млрд.

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Александр Рассохин, Иван Якунин