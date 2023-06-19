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За поставку 90 автобусов воронежские власти готовы заплатить до 351 млн рублей

Воронежские власти опубликовали 18 аукционов на поставку 90 автобусов. Это следует из Единой информационной системы в сфере закупок

Общая начальная цена контрактов составляет 351 млн руб., цена одного — 19,5 млн. Каждый аукцион рассчитан на поставку пяти автобусов. Стоимость одной единицы транспорта составляет 3,9 млн. Категория автобуса — М3, то есть массой до 5 т и с не менее чем восемью сидениями для пассажиров, класс — второй, то есть для междугороднего сообщения. Поставить технику надо до 31 октября.

Заявки на девять аукционов принимаются до 22 июня, на еще девять — до 23 июня. Итоги торгов планируется подвести соответственно 26 и 27 июня.

По данным регионального департамента промышленности и транспорта, всего в 2023 году за счет областного бюджета планируется закупка более 220 автобусов. Технику передадут в муниципалитеты.

Почему в Курске остались без внимания несколько торгов на организацию маршрутов — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сохранили места».

Иван Недокопов

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