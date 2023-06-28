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Коммерсантъ FM
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Управляющие перераспределяют активы

и ждут смягчения позиции регулятора

ЦБ начал принимать от управляющих компаний документы на выделение замороженных активов ПИФов в отдельные закрытые фонды. Пока приняты документы по пяти фондам, а заблокированными остаются 113 ПИФов. Низкая активность УК связана не столько с подготовкой правил доверительного управления (ПДУ), сколько с ожиданием смягчения требований ЦБ в отношении части заблокированных активов.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Управляющие компании начали менять правила фондов с заблокированными иностранными ценными бумагами, преобразовывая их в специализированные закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). Об этом “Ъ” рассказали в ЦБ. Регулятору уже поступили на регистрацию «изменения в правила ДУ пяти действующих ПИФов, предусматривающих в соответствии с требованиями закона 319-ФЗ смену их типа на ЗПИФ»,— отметили в Банке России.

Весной 2022 года из-за блокировки счетов НРД в Euroclear и Clearstream (см. “Ъ” от 23 марта 2022 года) управляющие утратили возможность совершать операции с активами, находящимися на этих счетах. В итоге УК были вынуждены приостановить операции с такими фондами. По оценке ЦБ, на конец мая 2022 года операции не осуществлялись по 159 ПИФам с активами в 379 млрд руб. По состоянию на 27 июня 2023 года, по оценке регулятора, не проводились операции с 113 ПИФами с активами в 154 млрд руб.

Летом прошлого года ЦБ предложил выделить разблокированные активы паевых фондов в отдельный амортизационный ЗПИФ (ЗПИФ-А, см. “Ъ” от 8 июня 2022 года). Однако требования к процедуре создания специальных ЗПИФов, состоящих из заблокированных иностранных бумаг, были опубликованы только в феврале 2023 года. В случае, если доля таких активов в фонде не превышает 10%, УК имеют право выделить их в закрытый ПИФ. При более высокой доле они уже обязаны либо выделить активы в ЗПИФ-А, либо преобразовать сам фонд в ЗПИФ-А. При этом до 1 сентября управляющие должны не только выбрать способ выделения активов, но и направить правила нового фонда на регистрацию в ЦБ. После выделения заблокированных активов на руках у пайщика должны остаться паи с ликвидных ПИФов и паи ЗПИФ с заблокированными активами либо только паи ЗПИФ-А. «Механизм работы таких ЗПИФов предполагает, что в случае разблокировки активов пайщикам будут выплачиваться денежные средства от частичного погашения инвестиционных паев»,— отметил глава направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский.

Работу над ПДУ ЗПИФ-А ведут ряд компаний, в том числе УК «Первая», «Тинькофф-Капитал», «Ингосстрах-Инвестиции» и «ТКБ Инвестмент Партнерс», но лишь «Альфа-Капитал» подтвердила факт подачи правил на регистрацию. По словам господина Швайковского, были поданы правила четырех фондов, «которые планируется полностью преобразовать в ЗПИФ». В «Тинькофф-Капитале» прорабатывается вопрос разделения четырех биржевых ПИФов, у которых доля заблокированных иностранных активов составляет в среднем 13%, заявил гендиректор компании Руслан Мучипов. «Обсуждаем выделение заблокированных ценных бумаг в ЗПИФы из двух ОПИФов и преобразование ИПИФа в ЗПИФ»,— рассказал директор департамента инвестиционных продуктов «ТКБ Инвестмент Партнерс» Александр Еремеев.

Часть опрошенных компаний ждут шаблона ПДУ, над которым работает НАУФОР. «В связи с тем, что цели создания ЗПИФ-А изначально определены, правила ДУ, включая описание в инвестдекларации стратегии и критериев для ее соблюдения, могут быть стандартизированы»,— рассказал вице-президент НАУФОР Илья Ванин. Появление шаблона облегчит процедуру регистрации таких ПДУ как для компаний, так и для Банка России, считают участники рынка.

Однако больше вопросов у крупных УК вызывает требование ЦБ отнесения к иностранным активам еврооблигаций российских компаний, которые подлежат замещению, и акций или депозитарных распискок квазироссийских компаний (Yandex, TCS, Ozon, HeadHunter, VK и др.). «Выделение таких ценных бумаг в ЗПИФ с массовой продажей может привести к серьезным негативным последствиям как для владельцев инвестиционных паев, так и для рынка в целом»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. По мнению директора по правовым вопросам УК «Первая» Олега Горанского, более правильным было бы предоставить УК право самостоятельно принять решение об отнесении таких ценных бумаг к числу заблокированных. «Это поможет избежать давления на цены этих бумаг, а также позволит биржевым фондам точно следовать своим индексам»,— отмечает он.

Остается и вопрос допустимого дисконта при продаже заблокированных активов, размер которого не закреплен в концепции ЦБ. Участники рынка выступают за возможное использование данных ценового центра НРД либо оценки от независимого оценщика. «В противном случае у компаний растут риски появления в дальнейшем претензий со стороны пайщиков и ЦБ»,— отметил собеседник “Ъ” в крупной УК.

Виталий Гайдаев

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