Пять — сейчас, или десять — потом

Законопроект о разовом сборе с крупного бизнеса, который может принести бюджету примерно 300 млрд руб., в пятницу направлен на согласование в ведомства и в РСПП. Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что уже «в ближайшее время» проект будет внесен в правительство. Поскольку в течение текущего года ухудшать положение налогоплательщиков нельзя, формально платеж будет введен лишь со следующего — в размере 10% от сверхприбыли компаний. Но так как деньги бюджету нужны уже сейчас, бизнесу будет предложен и более желательный для Минфина вариант «со скидкой» — досрочная уплата сбора в этом году в виде обеспечительного платежа, который зачтется в 2024-м. В этом случае ставка сбора снижается вдвое, до 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минфин завершил подготовку законопроекта о разовом сборе в бюджет, так называемом windfall tax — как сообщил вчера глава ведомства Антон Силуанов, в ближайшее время документ планируется внести в правительство, пока же он рассылается госорганам для согласования, а также направляется в РСПП. Речь идет об однократной выплате в бюджет сбора с прошлой сверхприбыли части компаний — суммарный потенциальный объем такого платежа оценивается Минфином в 300 млрд руб.

Напомним, идея сбора обсуждается с начала февраля (см. “Ъ” от 9 февраля). Первоначально речь шла о добровольном взносе, но эта концепция была пересмотрена в пользу обязательного платежа (в том числе — из-за позиции бизнеса заявившего, что добровольности в таком вопросе быть не может, и что реализация такого варианта будет затруднена корпоративными процедурами).

Подтвержденная вчера Антоном Силуановым конструкция сбора выглядит следующим образом: базовая ставка составит 10% от разницы между прибылью компании 2021–2022-х и 2018–2019 годов. Поскольку законодательство запрещает вводить новые налоги в течение года, уплачиваться сбор будет в 2024 году. Однако государству предпочтительнее досрочное внесение взноса уже этом году (говорилось об октябре-ноябре) — поэтому ставку для такой «предоплаты» Минфин предложил снизить до 5%. «Так что те, кто хочет сэкономить, может заплатить в этом»,— сообщил Антон Силуанов. По его словам, досрочный взнос будет оформлен как «обеспечительный платеж, который зачтется в качестве налога и вычета из налога в следующем году».

Ранее сообщалось, что обязанность уплаты сбора возникнет у компаний со сверхприбылью свыше 1 млрд руб. Вчера министр отметил, что «платеж коснется только десятой части налогоплательщиков».

Сбор, в частности, не коснется нефтяной отрасли (уже нагруженной налогами на фоне упавших цен на сырье) и малого бизнеса. Также, как сообщали в Минфине ранее, иммунитетом при расчете windfall tax будет обладать и налоговая база по проектам, которые реализуются в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (см. “Ъ” от 17 марта).

Президент РСПП Александр Шохин сообщил “Ъ”, что в целом законопроект соответствует предварительным обсуждениям, но остаются «несколько тем, по которым идет уточнение формулировок, включая технологию досрочной уплаты налога, порядок расчета налогооблагаемой базы, ситуацию со специнвестконтрактами и ряд других».

Антон Силуанов вчера дал понять, что корректировок разового платежа для отдельных компаний не будет. Ранее компания «Фосагро» просила применить понижающий коэффициент при расчете сбора, поскольку он дублирует механизм экспортных пошлин, введенный с 2023 года как раз как инструмент изъятия сверхдоходов от роста мировых цен на удобрения в 2021–2022 годах. Замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что такие решение не могут приниматься на уровне его ведомства — исключения из механизма сбора могут делать президент или правительство. В Белом доме сообщали лишь, что «вопрос прорабатывается».

Значительная часть платежа придется на банки — и они уже высказались о своих планах в связи с этим. Председатель правления Сбербанка Герман Греф на прошлой неделе сообщил, что платеж банка составит около 10 млрд руб., при этом планируется воспользоваться возможностью досрочной выплаты, снизив объем выплаты. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов 27 апреля заявил, что убыток 2022 года «полностью устраняет хоть какую-то вероятность уплаты банком ВТБ этого фискального сбора». По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в целом для банков, подпадающих под такой взнос, его уплата «большого влияния» на финансовые показатели не окажет.

Евгения Крючкова