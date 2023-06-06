Сергей Лавров побывал на таджикских фронтах

Центральная Азия стала очередным фронтом в противостоянии «коллективного Запада» и России. Об этом, находясь с двухдневным визитом в Таджикистане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Власти республики, как и их соседи по региону, оказались в непростой ситуации: Москва остается для них ключевым партнером, но любое сближение с ней может быть чревато проблемами в отношениях с Вашингтоном. Так или иначе, Сергей Лавров уверен, что вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся. С подробностями из Душанбе — корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сказал о том, что торгово-экономическая сфера двусторонних отношений «должна отвечать новым реалиям и иметь необходимое практическое и открытое содержание», возможно намекая на с угрозу вторичных санкций со стороны США

Фото: Пресс-служба МИД России На совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин сказал о том, что торгово-экономическая сфера двусторонних отношений «должна отвечать новым реалиям и иметь необходимое практическое и открытое содержание», возможно намекая на с угрозу вторичных санкций со стороны США

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров прибыл в Душанбе в понедельник вечером. В Таджикистане его ожидала весьма плотная программа мероприятий, рассчитанная на полтора дня и охватывающая широкий спектр областей «стратегического партнерства» (именно этим термином РФ и Таджикистан обозначают свои отношения). Прямо из аэропорта министр направился на 201-ю российскую военную базу — крупнейший подобный объект России за ее пределами. Господина Лаврова встретили с почетным караулом. Не обошлось и без нарядных сарафанов, кокошников и каравая.

Возложив венок к Вечному огню, Сергей Лавров отправился на встречу с командным составом базы. Поздравив всех присутствовавших с 80-летием 201-й мотострелковой дивизии, он сразу перешел к главной теме, без которой теперь не обходятся визиты в дружественные страны,— влиянию «коллективного Запада» на стратегическую стабильность региона и мира в целом.

«Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно "раздражать" Российскую Федерацию, открывать второй и третий фронты,— констатировал Сергей Лавров.— Одним из таких фронтов наряду с Закавказьем объявлена (пока негласно, но все это знают) Центральная Азия».

Этому региону США и их союзники в последнее время действительно уделяют немало внимания. Причем если раньше вовлеченность в дела Центральной Азии объяснялась прежде всего афганским конфликтом, то теперь на первый план вышел российский фактор. Так, в ходе февральского визита в регион госсекретарь США Энтони Блинкен активно агитировал страны объединяться «против российской агрессии». (см. “Ъ” от 1 марта). Тогда же господин Блинкен заявил, что США готовы направить дополнительные $25 млн на помощь «странам, которые участвуют в борьбе против России, которые ищут новые возможности, новые пути, экспортные рынки» вдобавок к $25 млн, выделенным в 2022 финансовом году. Все это в рамках инициативы по экономической устойчивости в Центральной Азии (ERICEN), созданной администрацией Джо Байдена после начала Россией спецоперации на Украине.

Между тем Сергей Лавров в ходе визита не стал скрывать своего отношения к подобным проектам. «Продвигаемые западными геополитическими инженерами программы содействия развитию на деле являются инструментами контроля и переформатирования политико-экономического ландшафта региона под себя»,— сказал он, выступая в Российско-таджикском (Славянском) университете (РТСУ).

«Прообраз новой архитектуры безопасности и развития сотрудничества — это ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС»,— убеждал слушателей господин Лавров. В последнюю организацию, однако, Таджикистан интегрироваться не спешит. Вопрос присоединения страны к ЕАЭС, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, обсуждается с 2015 года, однако заметных сдвигов с тех пор не произошло, сколь бы активно Таджикистан ни агитировали. Одну из последних заметных попыток предприняли в ходе мартовского визита в Душанбе члены российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным (см. “Ъ” от 6 марта).

Тему поднял и Сергей Лавров: он выразил надежду на то, что таджикистанские власти все-таки «вскоре определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу». А в другом выступлении министр еще и привел доказательную базу: согласно данным Евразийского банка развития, в прошлом году на страны союза приходилось 44% объема внешней торговли Таджикистана.

Что касается российско-таджикистанского товарооборота, то в 2022 году, по данным ФТС России, он увеличился на 18,3%, составив $1,4 млрд

Таджикистанская сторона ранее приводила другую цифру — $1,7 млрд.

Между тем осторожность Душанбе насчет ЕАЭС понятна. На фоне специальной военной операции России на Украине и санкционного давления Запада любой неосторожный шаг по сближению с Россией и Белоруссией может существенно осложнить отношения с западными партнерами. А они в последнее время наращивают инвестиции в экономику Таджикистана. Ситуация усугубляется еще и тем, что Таджикистан в 2022 году был включен Минфином США в список государств, которые, по мнению Вашингтона, способствуют транзиту санкционных товаров в Россию и Белоруссию.

«В целом мы сегодня отметили, что торгово-экономическая сфера наших отношений должна отвечать новым реалиям и иметь необходимое практическое и открытое содержание»,— прокомментировал тему глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, выступая на итоговой пресс-конференции.

По-восточному туманная формулировка оставляла пространство для трактовок.

Сергей Лавров на этом фоне был предельно конкретен. Так, выступая в РТСУ, он заявил: «Невзирая на нынешнюю геополитическую ситуацию, двусторонние связи продолжают уверенно и динамично развиваться». И успокоил всех словами о том, что «вбить клин между нашими странами — а это пытаются делать многие — никому не удастся».