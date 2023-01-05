Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 3 тыс. человек не пропустили через границу РФ и Финляндии в 2022 году

Пограничники на юго-востоке Финляндии, где находятся крупнейшие КПП, не пропустили 3375 человек в 2022 году, сообщила представитель погранслужбы Финляндии Мира Алопаеус. По ее словам, за год число выписанных на границе штрафов выросло втрое — до 958 штрафов. В 2021 году финские пограничники не впустили 440 россиян, был выписан 321 штраф.

«Наиболее распространенной причиной воспрепятствования въезду была угроза общественному здоровью и обеспечение общественного порядка и безопасности в связи с ограничениями в соответствии с решениями правительства»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Алопаеус.

Она перечислила самые частые причины для отказа во въезде:

  • нарушения прав иностранцев — 219 (годом ранее — 16 случаев),
  • незначительные правонарушения с применением огнестрельного оружия — 146 (26),
  • нарушения, связанные с наличием радаров и прочих устройств обнаружения полицейского оборудования, запрещенного в Финляндии — 138 (24),
  • создание угрозы безопасности дорожного движения — 99 (44).

В общей сложности в 2022 году было осуществлено 1 545 000 пересечений финско-российской границы. Это на 117% больше показателя 2021 года (713 тыс. пересечений).

С 30 сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Теперь граждане России могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам. По состоянию на конец ноября в Финляндии расследовали 88 случаев подделки пограничных штампов россиянами.

Об ограничениях на въезд для россиян в Европу — в материале «Ъ» «Шенгенные мутации».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...