Бывшему ректору университета предложили материалы для чтения

В ГСУ Следственного комитета РФ (СКР) закончены следственные действия по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) после массового убийства на территории вуза. В апреле прошлого года его фигурантами стали ректор Дмитрий Красильников и проректор Павел Блусь, а также глава одного из отделов вуза Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова. Изначально работникам университета инкриминировалось оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц. Сейчас собеседники «Ъ-Прикамье» утверждают, что в итоге бывших должностных лиц якобы обвинили в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Окончательный список обвиняемых источники не уточнили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Красильников, 2014 год

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Красильников, 2014 год

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следственные органы начали процедуру ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела в отношении бывших должностных лиц Пермского государственного национального исследовательского университета. Дело было возбуждено в главном следственном управлении СКР в мае прошлого года по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Его фигурантами стали тогдашний ректор вуза Дмитрий Красильников, проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев и офицер Росгвардии Наталья Голованова.

Дело было возбуждено через семь месяцев после массового убийства, которое совершил Тимур Бекмансуров, тогда студент первого курса юридического факультета ПГНИУ. 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, вооруженный полуавтоматическим ружьем, открыл на территории кампуса стрельбу. В результате шесть человек погибли, 59 получили огнестрельные ранения и травмы различной тяжести. Тимур Бекмансуров был ранен и обезврежен подоспевшим инспектором ДПС Константином Калининым. В конце декабря прошлого года Тимур Бекмансуров был приговорен к пожизненному лишению свободы. Он признал вину, но пытается обжаловать приговор, поскольку считает его слишком жестким.

Расследование дела в отношении руководителей вуза изначально касалось работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в кампусе ПГНИУ. Задачей системы, которая состоит в том числе из средств звуковой и визуальной сигнализации, является информирование лиц, находящихся на территории кампуса, о планируемом или совершаемом нападении.

Наличие и работоспособность системы было необходимым условием для прохождения университетом так называемой процедуры категорирования по уровню террористической защищенности. Фактически, как указывалось в материалах дела, система была неработоспособной.

В разное время фигуранты дела были членами комиссии по категорированию, которая осматривала кампус перед каждым учебным годом. Вместе с представителями Росгвардии они подписывали акт обследования и не отражали в нем сведения о проблемах с СОУЭ.

Дмитрий Красильников проработал ректором университета до конца января текущего года, после чего покинул эту должность по состоянию здоровья. Вслед за ним вуз покинул Павел Блусь и часть членов управленческой команды Дмитрия Красильникова. Весной текущего года стало известно, что Павел Блусь работает заместителем директора Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Блусь

Фото: Пермский государственный национальный исследовательский университет Павел Блусь

Фото: Пермский государственный национальный исследовательский университет

Несколько источников утверждают, что в итоге обвинение экс-сотрудникам вуза было предъявлено в новой редакции. Якобы им теперь инкриминируется ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Окончательный круг лиц, привлеченных по делу в качестве обвиняемых, они уточнить не смогли. По данным собеседников «Ъ», фигуранты начали знакомиться с материалами дела, объем которого насчитывает более ста томов. Сам Дмитрий Красильников вопросы об уголовном деле оставил без комментариев.

Согласно УПК, после окончания процедуры ознакомления обвиняемых с материалами дела и составления обвинительного заключения они направляются в прокуратуру. По итогам проверки надзорный орган может направить дело в суд или вернуть на дополнительное расследование.

Эксперты отмечают, что привлечение к ответственности по ст. 285 УК РФ предполагает доказывание наличия у фигуранта корыстной или иной личной заинтересованности. По словам руководителя адвокатской группы «Логард» (Екатеринбург) Сергея Колосовского, такая заинтересованность не обязательно носит финансовый характер. «Довольно часто в делах по этой статье указывается, что обвиняемый хотел создать или сохранить имидж успешного руководителя,— говорит господин Колосовский.— Но такой вывод также необходимо доказывать».

Дмитрий Астахов, Константин Кадочников, Пермь