Прокуратура проводит проверку после массового отравления школьников на выпускном в Петербурге

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга начала проверку после появления информации о массовой госпитализации учеников гимназии №92 Выборгского района города с признаками возможного отравления после посещения одного из ресторанов на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили 26 июня в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо сотрудников прокуратуры, к проведению проверки привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора, а также сотрудники территориального подразделения МЧС по Санкт-Петербургу.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 24 июня в Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». В нем, по данным регионального ГУ МВД, приняли участие 52 тыс. выпускников.

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