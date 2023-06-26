Массовым отравлением школьников на выпускном в Петербурге заинтересовался СК

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку после массового отравления девятиклассников и их родителей на выпускном вечере в одном из ресторанов на набережной канала Грибоедова.

Как сообщили 26 июня в региональном управлении СК РФ, в настоящее время следователями при участии сотрудников управления Роспотребнадзора по Петербургу проводится осмотр места происшествия, опрашиваются пострадавшие, руководство и сотрудники ресторана, название которого не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время выпускного в Петербурге отравились учащиеся гимназии №92 Выборгского района. Свою проверку по факту происшествия также проводит прокуратура Центрального района города.

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