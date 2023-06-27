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Коммерсантъ FM
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Путин: костяк руководства армии России должен формироваться из достойно проявивших себя в боевой работе

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими, которые обеспечивали порядок во время мятежа 23-24 июня, заявил, что костяк руководства российских вооруженных сил должен формироваться из тех, кто достойно проявляет себя в боевой работе.

«Я уже говорил министру обороны (Сергею Шойгу.— "Ъ"), но хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляет себя должным образом в боевой работе, и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства вооруженных сил Российской Федерации. В том числе, конечно,— и в авиационной ее части»,— сказал президент на встрече с военнослужащими в Кремле.

Владимир Путин отметил, что все военные, которые приняли участие в пресечении попытки мятежа ЧВК «Вагнер», будут представлены к государственным наградам. «Безусловно, я уже министру обороны поручал: заслуги всех тех, кто принимал участие и в этой части боевой работы, будут оценены государством, имея в виду — государственными наградами»,— сказал он.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по тыловым лагерям его компании, а затем объявил «марш справедливости» на Москву. ФСБ возбудила уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с господином Пригожиным, чтобы его бойцы ушли в полевые лагеря. 27 июня ФСБ сообщила, что уголовное дело о вооруженном мятеже было прекращено. Минобороны намерено передать тяжелую технику ЧВК «Вагнер» армейским подразделениям.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

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