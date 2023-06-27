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Коммерсантъ FM
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Владимир Путин: военные встали на пути смуты и остановили гражданскую войну

Президент Владимир Путин выступил перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». Глава государства поблагодарил весь личный состав ВС РФ, правоохранительных органов и спецслужб «за отвагу, доблесть и верность народу России».

«Военные РФ в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос»,— заявил господин Путин. Он утверждает, что силовики в минувшие выходные «фактически остановили гражданскую войну». По его словам, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.

Президент сказал, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг, и предложил почтить их память минутой молчания. Владимир Путин добавил, что благодаря действиям силовиков не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО. Армия и народ не были с мятежниками, убежден президент.

«Спасибо вам за верность народу России»,— заявил президент. Во встрече приняли участие более 2,5 тыс. военных, сотрудников правоохранительных органов и представителей других силовых структур.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа, который он характеризовал как «марш справедливости». К утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. По неподтвержденным данным, он прибыл в Минск сегодня, 27 июня. ФСБ закрыла возбужденное против него уголовное дело. Кремль не считает, что мятеж пошатнул позиции господина Путина.

О реакции на мятеж в РФ — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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