Владимир Путин: военные встали на пути смуты и остановили гражданскую войну

Президент Владимир Путин выступил перед военными и правоохранителями, которые помогали остановить вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». Глава государства поблагодарил весь личный состав ВС РФ, правоохранительных органов и спецслужб «за отвагу, доблесть и верность народу России».

«Военные РФ в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос»,— заявил господин Путин. Он утверждает, что силовики в минувшие выходные «фактически остановили гражданскую войну». По его словам, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.

Президент сказал, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг, и предложил почтить их память минутой молчания. Владимир Путин добавил, что благодаря действиям силовиков не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО. Армия и народ не были с мятежниками, убежден президент.

«Спасибо вам за верность народу России»,— заявил президент. Во встрече приняли участие более 2,5 тыс. военных, сотрудников правоохранительных органов и представителей других силовых структур.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа, который он характеризовал как «марш справедливости». К утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. К вечеру 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. По неподтвержденным данным, он прибыл в Минск сегодня, 27 июня. ФСБ закрыла возбужденное против него уголовное дело. Кремль не считает, что мятеж пошатнул позиции господина Путина.

О реакции на мятеж в РФ — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер