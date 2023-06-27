Золотов: мы знали, что победим, мятежники не взяли бы Москву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Росгвардии Виктор Золотов оценил работу силовых структур во время военного мятежа как великолепную. Он объяснил, что быстрое продвижение сил ЧВК «Вагнер» по стране было связанно с тем, что основные силы были сосредоточены у Москвы. Столицу, по его словам, мятежникам бы взять не удалось.

«Любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены. Мы знали, что победим, Москву мятежники бы не взяли. Мы благодарны этим ребятам за то, что они смогли сдержаться. Личный состав Росгвардии на пунктах пропуска задерживался на 2-2,5 часа, грамотно с ними работали, и, собственно, это было тоже достижение того, что не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон, ну и то, что закончилось все достаточно благополучно»,— заявил глава Росгвардии.

Говоря о причинах мятежа, господин Золотов не исключил работу западных спецслужб. «Конечно, мятеж был подготовлен, инспирирован спецслужбами Запада, потому что они о нем знали, как говорили, за несколько недель до его начала»,— сказал он.

Также Виктор Золотов отметил, что на вооружении Росгвардии теперь появятся тяжелые вооружения, включая танки. По словам господина Золотова, этот вопрос уже обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Мы это будем вводить в войска в зависимости от финансирования»,— рассказал он журналистам.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным. Бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен был уехать в Белоруссию.

Сегодня, 27 июня, ФСБ сообщила, что уголовное дело об организации вооруженного мятежа было прекращено. Минобороны объявило о начале подготовки к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в армейские подразделения.