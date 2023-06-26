Киев подтвердил секретную встречу представителей G7 и глобального Юга в Копенгагене

Офис президента Украины сообщил, что его глава Андрей Ермак встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. На встрече обсуждался мирный план по урегулированию украинского конфликта. Также Киев подтвердил, что 24 июня в столице Дании состоялись секретные переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта, о которых сообщали немецкие СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Андрей Ермак высоко оценил неизменную и всестороннюю поддержку, которую Дания оказывает Украине, в частности недавнее решение Парламента Дании увеличить военную помощь в рамках датского Фонда поддержки Украины, а также участие датской стороны в Конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Лондоне»,— говорится в сообщении офиса президента Украины.

Согласно сообщению, руководитель офиса президента Украины «поблагодарил датскую сторону» за проведение в Копенгагене встречи советников по вопросам национальной безопасности и политических советников Украины, стран G7 и «глобального Юга». Во время встречи участники обсудили «дальнейшую имплементацию украинской формулы мира президента Владимира Зеленского».

Ранее немецкий телеканал ARD сообщал, что в Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по конфликту на Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

По данным телеканала, в рамках конференции Запад пытался заручиться поддержкой стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Встреча состоялась по инициативе Украины, чтобы повлиять на позицию стран «глобального Юга» и убедить их встать на сторону «украинской формулы мира». Данная формула предполагает передачу Украине территорий в границах 1991 года и выплату репараций. Переговоры по урегулированию военного конфликта на Украине, по данным ARD, могут состояться уже в июле.

В мае 2022 года МИД России объявил о выходе Украины из переговоров. Затем в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позднее господин Зеленский сообщал, что «ему было бы трудно о чем-то говорить с президентом РФ до вывода российских войск с территории Украины».

Представители западных стран в последнее время часто говорят о более активном взаимодействии со странами Африки, Азии и Латинской Америки по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. На данный момент страны «глобального Юга» придерживаются нейтралитета по вопросам конфликта на Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Полина Мотызлевская