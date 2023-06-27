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Замглавы Минфина: корректировка демпфера не увеличивает налоговую нагрузку на отрасль

Замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснил, что корректировка демпфера не увеличивает нагрузку на нефтяную отрасль. Этот инструмент выступает в качестве донастройки налогового законодательства России с учетом изменений и ограничений на мировом рынке.

«Мы донастраиваем топливный демпфер, который является инструментом сглаживания колебаний цен и стимулирования поставок топлива на внутренний рынок. Его параметры были привязаны к экспортному паритету, а сейчас западные рынки, в том числе европейский, закрыты для поставок наших нефтепродуктов. Поэтому в случае с корректировкой демпфера нельзя говорить об увеличении налоговой нагрузки — это лишь донастройка исходя из реальной экономической ситуации в секторе нефтепереработки»,— рассказал господин Сазанов в интервью «Российской газете».

Замглавы Минфина обратил внимание, что продолжать платить нефтеперерабатывающим заводам в привязке к ценам, по которым они больше не экспортируют нефтепродукты, экономически неоправданно. Он отметил, что если из-за изменения логистики и дисконта на нефтепродукты из России цена реализации на экспорт снизилась, то это необходимо учитывать и при выплатах компаниям по демпферу.

«Последний год мы в целом не повышали налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. Скорее донастраивали наше налоговое законодательство с учетом изменений на мировом рынке и внешних ограничений, которые затронули нашу страну»,— отметил он.

По словам господина Сазанова, ценообразование на российскую нефть стало гораздо менее прозрачным, а котировки Urals на базисе CIF, которая используется для расчета налогов и пошлин, «не всегда отражает реальное положение дел». «Поэтому для налоговых целей мы привязали цену нашей нефти к котировкам североморского сорта Brent, установив индикатив (предельный максимум) по скидке к нему»,— добавил он.

По мнению замминистра, налогообложение нефтегазового сектора в настоящее время находится на приемлемом уровне. Оно не только позволяет получать необходимые доходы в бюджет, но и дает развиваться всей отрасли и осуществлять инвестиции, в том числе в новые проекты. «Поэтому точно нельзя сказать, что налоговый режим для нефтегазового сектора несбалансирован или наблюдается слишком большая налоговая нагрузка. Мы этого не видим также и по финансовому положению компаний, у них все в порядке»,— заключил господин Сазанов.

В июне правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября. Ожидается, что за счет корректировки демпфера бюджет может сэкономить 50 млрд руб. в месяц. По словам собеседников «Ъ», решение уже не вызывает сопротивления отрасли, однако обсуждение налогового законопроекта все еще продолжается. В 2022 году по топливному демпферу нефтяники получили 2,16 трлн руб.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Бензин испарился по дороге».

Милена Костерева

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