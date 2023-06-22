Бензин испарился по дороге

По данным “Ъ”, нефтекомпании в июне на фоне завершения ремонтов на НПЗ увеличили производство бензина на 5%. При этом отгрузки топлива на внутренний рынок растут медленнее и по-прежнему отстают от плана на 7,5%, а официальный экспорт бензина в июне был на 54% выше, чем год назад. Несмотря на просьбы регуляторов об увеличении продаж топлива, на рынке сохраняется ценовая напряженность, а собеседники “Ъ” в отрасли говорят о нехватке объемов, в том числе из-за серого экспорта. В ФАС заявляют, что обсуждают меры по ужесточению регулирования отгрузок за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании увеличили производство бензина за 20 дней июня почти на 5% относительно среднего значения за май, до 111,9 тыс. тонн в сутки, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Несмотря на это, отгрузки топлива на внутренний рынок росли более медленными темпами (чуть более 3%) и составили 104,3 тыс. тонн в сутки, что на 7,5% ниже как плановых показателей, так и уровня июня 2022 года. Если в начале июня нефтяники вслед за рекомендациями Минэнерго резко снижали экспорт бензина, то во второй половине месяца объем экспорта снова начал расти. В среднем в июне нефтекомпании экспортировали 7,9 тыс. тонн в сутки, что примерно на 26% ниже среднесуточных значений в мае, однако на 53% выше, чем в июне 2022 года.

Увеличение производства бензина в России происходит в условиях завершения ремонтов на НПЗ (см. “Ъ” от 30 мая). Во второй половине июня производство топлива составляло 114–124 тыс. тонн в сутки. «Нефтяные компании и сейчас продолжают снижать экспорт. Так, за июнь экспорт бензина уже на 30% ниже по сравнению с маем. Мы продолжим рекомендовать компаниям придерживаться данной политики, чтобы по максимуму этот нефтепродукт шел на биржу»,— говорил 22 июня замглавы департамента Минэнерго Роман Кабаков.

Впрочем, несмотря на увеличение производства бензина, на топливном рынке сохраняется напряженность. На этой неделе стоимость бензина на бирже СПбМТСБ возобновила рост.

Так, АИ-92 и АИ-95 подорожали на бирже на 2,3% и 1,2%, до 58,7 тыс. руб. и 65,8 тыс. руб. за тонну соответственно. В конце прошлой недели цены на топливо стали снижаться после того, как ФАС пригрозила нефтекомпаниям антимонопольными делами, если те не увеличат продажи на бирже. Однако эффект от словесных интервенций продлился лишь несколько дней.

В ФАС 22 июня предложили увеличить обязательные нормативы продажи бензина на бирже с 12% до 13% от производства. Также в ФАС заявили, что обсуждают «ужесточение критериев экспорта топлива», и начали «изучать действия некоторых вертикально интегрированных нефтяных компаний на предмет соответствия антимонопольным требованиям».

Собеседники “Ъ” отмечают, что, несмотря на восстановление производства после ремонтов НПЗ, а также предупреждения со стороны ФАС, товара по-прежнему не хватает, а продажи бензина на бирже по-прежнему не способны удовлетворить текущий спрос.

По мнению двух источников “Ъ”, одной из ключевых причин нехватки товара является наличие серого экспорта, при котором трейдеры покупают бензин на бирже и потом неофициально экспортируют его: высокий нетбэк делает такие операции выгодными, несмотря на уплату акциза и отсутствие возврата НДС.

По мнению собеседников “Ъ”, текущие запасы бензина в более чем 1,8 млн тонн на нефтебазах и НПЗ, которые включают в том числе путевой ресурс, уже нельзя считать объективным индикатором профицита топлива.

Существенный рост цен на бензин на бирже происходит на фоне борьбы между Минфином и нефтяной отраслью по поводу корректировки субсидий для нефтепереработки — демпферных выплат. Первоначально Минфин планировал вдвое, на 30 млрд руб. в месяц, сократить субсидии с июля, но согласовать это так и не удалось. Теперь министерство планирует скорректировать демпфер с осени. Ряд собеседников “Ъ” в отрасли считают, что существенный рост цен на бирже может объясняться стремлением нефтяной отрасли продемонстрировать, к чему может привести снижение демпфера.

Николай Шульгинов, глава Минэнерго, о последствиях корректировки демпфера, 16 июня: «Мы понимаем, что есть риски недофинансирования отрасли, есть возможность роста оптовых цен, давления на розничные цены. Но наша задача создавать все условия, чтобы цены в рознице не превышали инфляцию».

Рост оптовых цен на бензин привел к тому, что в июне чистая маржа продаж АИ-95 и АИ-92 на заправках стала отрицательной. Это вынуждает операторов АЗС повышать розничные цены. Пока цена на бензин растет в рамках инфляции, увеличившись с начала года, по данным Росстата, на 1,9% при инфляции в 2,6%. В Минэнерго не ожидают существенного повышения цен на заправках, считая, что «маржа АЗС остается на достаточном уровне, чтобы, сохраняя операционную деятельность, не допускать повышения цен на топливо для конечного потребителя».

Дмитрий Козлов