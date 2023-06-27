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Коммерсантъ FM
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Мечты о потреблении сейчас

Мониторинг конъюнктуры

По данным опроса, который инФОМ провел для ЦБ с 1 по 13 июня, инфляционные ожидания населения оказались на минимуме с марта 2021 года. Данные респондентов фиксируют снижение как ожиданий, так и оценок наблюдаемой населением динамики потребительских цен. Медианная оценка инфляции на год вперед снизилась до 10,2% в июне с 10,8% в мае, а на пять лет — до 10,8% с 11,3%. Оценка наблюдаемой за последний год инфляции в июне составила 13,9% против 14,1% в мае.

При этом одновременно опрос ФОМ фиксирует, что склонность домохозяйств к сбережению снижается, а к потреблению растет. Так, доля тех, кто предпочитает тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, выросла в июне до 31% — максимума с октября 2018 года. Потолка с марта 2020 года достигли и оценки благоприятности условий для крупных покупок. До 33% с 31% в мае выросла доля населения, предпочитающего хранить сбережения в наличной валюте. «Наличные — не единственные ликвидные сбережения, которые просто превратить в потребление: доля средств населения на текущих счетах сейчас близка к историческим максимумам — такие средства составляют более 40% всех рублевых депозитов физлиц»,— отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры».

Индекс потребительских настроений ЦБ при этом в июне снижался (на 0,6 пункта к маю), но оставался вблизи максимумов с первой половины 2018 года (см. график). Снижение произошло в основном за счет ухудшения ожиданий изменения экономических условий в стране через год и пять лет (на 1,5 пункта к маю), хотя оценки перспектив личного материального положения на год вперед росли (при снижении оценок его фактического изменения за год). Субиндекс же текущего состояния потребительских настроений в июне увеличивался — за счет улучшения оценок момента для совершения крупных покупок.

Между тем еще в первом квартале 2023 года, как и в конце 2022 года, по оценкам ЦМАКП, норма сбережения во вкладах росла (сезонность исключена), что «объясняется, похоже, ростом процентных ставок», а норма потребления (также с исключением сезонности) — снижалась, что сдерживало рост товарооборота. Актуальные данные ЦБ пока также свидетельствуют о том, что банковские депозиты растут быстрее кредитования граждан (см. “Ъ” от 26 июня).

Артем Чугунов

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