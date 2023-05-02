Как работает «Пушкинская карта» в России в 2023 году

«Пушкинская карта-2023»: кому дают, как получить и на что можно потратить — в материале «Ъ».

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Что такое «Пушкинская карта»

Проект «Пушкинская карта» реализуется Минкультуры, Минцифры и Почта-банком. Он запущен по инициативе президента 31 августа 2021 года, чтобы привлечь подростков и молодых людей к культурной жизни России. На каждой карте лежит 5 тыс. руб., которые они могут потратить в течение года на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется с 1 января каждого года или после первого выпуска.

По сути, карточка выпускается как простая дебетовая карта платежной системы «Мир». Она может быть как пластиковой, так и виртуальной. Но снять деньги с «Пушкинской карты» или вывести нельзя. Государственная субсидия выделяется исключительно на культурные мероприятия, а по самой карте запрещены любые операции, кроме покупки и возврата ранее купленных билетов. Против нарушителей могут возбудить дело по мошенническим статьям.

Как получить «Пушкинскую карту»

Сделать «Пушкинскую карту» могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет. Оформить ее можно через аккаунт на «Госуслугах», в специальном мобильном приложении «Госуслуги.Культура» или в отделении Почта-банка.

По итогам 2022 года ее получил каждый второй россиянин в возрасте 14–22 лет. Оформить «Пушкинскую карту» школьники 14 лет могут после получения паспорта.

Как и всем, им придется зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить учетную запись через онлайн-банк или в центре обслуживания МФЦ, скачать приложение «Госуслуги.Культура» и внутри него подтвердить выпуск «Пушкинской карты» с помощью паспорта и СНИЛС. Использовать аккаунты родителей не получится.

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Куда можно попасть по «Пушкинской карте»

Полная афиша «Пушкинской карты» опубликована на сайте «Культура.РФ». По ней можно выбрать из 70 тыс. событий. Всего в программе участвуют примерно 22,8 тыс. организаций по всей России, в том числе Большой театр, Мариинский театр, Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Исаакиевский собор, музеи-заповедники «Кижи» и «Ясная Поляна» и другие.

Найти мероприятия по «Пушкинской карте» можно прямо в кассах организатора или на популярных площадках по продаже билетов, таких как «Яндекс.Афиша», Kassir, Ticketland и другие. Часто там заведены отдельные разделы, а рядом с нужными событиями стоит отметка, что «Пушкинская карта» принимается в качестве оплаты. Затем на странице покупки необходимо найти кнопку «Оплатить “Пушкинской картой”». В остальном процесс покупки не отличается от оплаты простой дебетовой картой.

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Как сходить в кино по «Пушкинской карте»

К пушкинской программе присоединились 2,2 тыс. кинотеатров по всей стране (85% всех кинотеатров России), треть из них находится в сельской местности.

Оплатить картой можно только билеты на отечественные фильмы, которые одобрены экспертным советом при Министерстве культуры России. Потратить весь номинал на кино также не получится: из заявленных пяти тысяч на него можно израсходовать менее половины — 2 тыс. руб.

При оформлении заказа на сайте кинотеатра за счет «Пушкинской карты» компенсируется стоимость только одного билета — на ребенка. Если необходимо купить несколько билетов, заказ придется дробить и оплачивать частями. На входе контролер может проверить не только билет, но и паспорт или наличие профиля в приложении «Госуслуги.Культура».

Куда пойти по «Пушкинской карте» летом

Правила посещения культурных организаций на каникулах не меняются. Просто нужно выбрать интересное мероприятие и оплатить его с помощью «Пушкинской карты».

Согласно спискам на сайте «Культура.РФ», летом 2023 года доступны экскурсии в домах-музеях Чуковского и Пастернака в Переделкино, лодочные экскурсии в музее-заповеднике «Остафьево», квест «Тайны старого дома» в музее «Подпольная типография 1905–1906 годов», экскурсия по закулисью в музее МХАТа и другое.