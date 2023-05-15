Контактный зоопарк

VK сообщила, что в первом квартале выросла выручка как группы в целом, так и основных ее сегментов по отдельности. Деятельность компании принесла 27,3 млрд руб. за квартал, 21,5 млрд из которых приходится на сегмент соцсетей и контентных сервисов, в частности «Дзена», приобретенного у «Яндекса» в прошлом году. Группа объясняет результаты в сегменте ростом доходов от интернет-рекламы. VK, однако, не стала сообщать о своей долговой нагрузке, а аналитики предвосхищают большие капитальные затраты холдинга на развитие инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с финансовыми и операционными показателями VK за первый квартал 2023 года. Выручка группы выросла на 39,5% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 27,3 млрд руб. На сегмент социальных сетей и контентных сервисов пришлось 21,5 млрд руб. выручки: квартальный показатель сегмента вырос на 46,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Основным драйвером роста сегмента соцсетей и контентных сервисов VK называет увеличение доходов от рекламы.

Также компания отмечает эффект от консолидации рекомендательной системы «Дзен»: бывший сервис «Яндекса» перешел к VK в сентябре 2022 года вместе с перенаправлением трафика с yandex.ru. Ежедневная аудитория «Дзена» в России в марте составила 33 млн, месячная аудитория VK и «Одноклассников» — 81 млн и 37 млн соответственно.

Компания также отчиталась о росте квартальной выручки и в других сегментах. Выручка сегмента технологий для бизнеса (входят облачные услуги VK Cloud и система совместной работы VK WorkSpace) выросла на 55,4%, до 1,1 млрд руб., выручка edtech-проектов (Skillbox, Geekbrains, «Сферум», «Учи.ру» и т. д.) — на 20,4%, до 3,4 млрд руб. В сегменте новых бизнес-направлений, куда входят колонки «VK Капсула», игровой сервис VK Play и магазин мобильных приложений RuStore, основными источниками роста (на 0,8%, до 1,35 млрд руб.) названы первые два сервиса.

VK опубликовала свои результаты не по стандартам МСФО, как делала это в предыдущие кварталы. В пресс-релизе VK не поднимается ключевой вопрос для группы — ее долговая нагрузка, отмечает инвестконсультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «При этом, вероятно, компании предстоят масштабные капитальные вложения по развитию сети дата-центров для поддержки развития сервисов».

В VK отметили, что холдинг планирует редомициляцию и готовится к переходу на публичное раскрытие в соответствии с требованиями российского законодательства: по итогам 6 месяцев и по итогам 12 месяцев отчетного года.

«VK продолжает выполнять требования раскрытия Лондонской фондовой биржи, согласно которым эмитенты обязаны публично раскрывать годовую финансовую отчетность»,— рассказали в компании.

В 2022 году VK увеличила объем займов в четыре раза, до 82,2 млрд руб. Напомним, Минфин в апреле приобрел облигации VK на 60 млрд руб. на средства Фонда национального благосостояния. Компания сообщала, что направит средства на развитие существующих сервисов и запуск новых.

Юрий Литвиненко