Министр обороны Великобритании Уоллес заявил о значительном влиянии Storm Shadow на ход конфликта на Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставленные Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow значительно повлияли на ход военного конфликта с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Caroline Chia, Reuters Бен Уоллес

Фото: Caroline Chia, Reuters

«Ракета Storm Shadow оказала значительное влияние на поле боя. Она оказала влияние на российскую армию»,— сказал господин Уоллес, выступая в британском парламенте.

Великобритания в мае объявила о поставках Storm Shadow Украине, став первой страной, одобрившей передачу дальнобойных ракет вооруженным силам Украины. Storm Shadow способна поражать цели на расстоянии до 250 км. По информации СМИ, Лондон потребовал от Киева не наносить удары вглубь РФ.

После осуществления поставок власти РФ неоднократно сообщали об использовании Storm Shadow Украиной. В частности, херсонские и крымские власти сообщили об ударе ВСУ британскими ракетами по Чонгарскому мосту утром 22 июня.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов