Алина Корнеева взяла половину Большого шлема

Победительницей юниорского Roland Garros, на котором выступали теннисистки не старше 18 лет, стала 15-летняя россиянка Алина Корнеева. В финале одиночного разряда она в двух сетах сломила сопротивление 18-летней перуанки Луссиану Перес-Аларкон и оказалась первой с 1990 года юниоркой, выигравшей один за другим Открытые чемпионаты Австралии и Франции. А чуть раньше одним из победителей в юниорском парном разряде стал россиянин Ярослав Демин. За юных соотечественников в Париже радовался корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Нынешний юниорский Roland Garros подтвердил тенденцию, которая очень приятна всем, кто болеет за российский теннис. В нем продолжают появляться молодые игроки, способные претендовать на ведущие роли через несколько лет. У юниорок главной героиней турнира, естественно, оказалась Алина Корнеева, для которой Открытый чемпионат Франции стал всего лишь третьим юниорским состязанием за пять месяцев нынешнего сезона.

Дело в том, что она уже вовсю переключилась на профессиональные соревнования и даже завоевала на них два титула — в прошлом году на турнире с призовым фондом $15 тыс. в Марокко и совсем недавно на 60-тысячнике в ЮАР. Неудивительно, что в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Корнеева занимает 329-е место. Так высоко там не стоит ни одна другая 15-летняя теннисистка.

В Париж Алина Корнеева, выделяющаяся отличными физическими данными и обладающая не только сильными ударами с отскока, но и в целом разнообразной игрой, приехала вместе с личным тренером Андреем Савиным, который занимается с ней в Москве на «Спартаке». Если не считать стартовой встречи, во втором сете которой россиянке пришлось отыгрывать матч-бол, все свои встречи она выиграла довольно легко.

В финале соперницей Корнеевой стала невысокая 18-летняя перуанка Луссиана Перес-Аларкон, которая на пути к решающему матчу переиграла двух других российских теннисисток — Алевтину Ибрагимову в четвертьфинале и Анастасию Гурьеву в полуфинале. Этот матч проходил на корте Симонн-Матье на полуденном солнцепеке, получился довольно упорным, но решающие очки в каждой из двух партий остались за Корнеевой, которая выиграла за 1 час 36 минут — 7:6 (7:4), 6:3.

Через несколько часов у Алины Корнеевой был шанс сделать победный дубль, но в парном финале вместе с японкой Сарой Сайто она уступила американскому дуэту в составе Тиры Катерины Грант и Клерви Нгунуе — 3:6, 2:6. Но Корнеева и без того добилась редкого достижения. В XXI веке она стала первой юниоркой, выигравшей два первых чемпионата Большого шлема.

В предыдущий раз, в 1990 году, это удалось болгарке Магдалене Малеевой, которая тогда также победила на US Open и не смогла покорить только Wimbledon. Что же касается российских побед на юниорском Roland Garros, то предшественницами Корнеевой были Надежда Петрова в 1998 году и Дарья Касаткина в 2014-м. Обе они позже доходили до первой десятки взрослого рейтинга, а Петрова даже была третьей в мире.

А началась эта суббота еще с одной российской победы, одержанной в юниорском парном разряде 17-летним москвичом Ярославом Деминым, который вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом в финале обыграл Лоренцо Скьябази и Габриэле Вулпитту — 6:2, 6:3. Назвать этот результат сенсационным нельзя. В конце мая новоиспеченные чемпионы Roland Garros выиграли крупный юниорский турнир в Милане и поэтому были посеяны в Париже под первым номером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Ярослав Демин

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российский теннисист Ярослав Демин

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Демин тоже из «Спартака», где он начал заниматься теннисом в 6 лет. Позже он переехал в Барселону, а в 2021 году в составе сборной России выиграл юниорский Кубок Дэвиса, который разыгрывается среди 16-летних теннисистов. После этого его пригласили в Академию Рафаэля Надаля на Мальорке, где он и тренируется в настоящий момент под руководством испанца Габриэля Урпи. Это опытнейший специалист, который в разное время работал с чемпионкой US Open 2015 года Флавией Пеннеттой, победительницей итогового турнира WTA 2018 года украинкой Элиной Свитолиной, экс-первой ракеткой мира в парном разряде французом Николя Маю, а также с испанскими звездами женского тенниса 1990-х годов Аранчей Санчес и Кончитой Мартинес. Своей задачей на нынешний сезон в разговоре с корреспондентом «Ъ» Демин назвал попадание в число 600 лучших взрослого рейтинга.