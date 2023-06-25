Андрею Рублеву показали мастер-эйс

В решающем матче Terra Wortmann Open, турнира категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом €2,2 млн, россиянин Андрей Рублев в трех сетах проиграл Александру Бублику из Казахстана. Несмотря на эту неудачу, в классификации, которая учитывает очки, набранные в этом году, Рублев переместился с седьмого места на шестое. Бублик же, добившийся главного пока успеха в своей карьере, поднялся в рейтинге АТР сразу на 22 позиции и впервые стал 26-й ракеткой мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев (на фото справа) сыграл в Галле свой четвертый финал в сезоне, а Александр Бублик завоевал второй титул за карьеру

Фото: Edith Geuppert, Reuters Андрей Рублев (на фото справа) сыграл в Галле свой четвертый финал в сезоне, а Александр Бублик завоевал второй титул за карьеру

Фото: Edith Geuppert, Reuters

После окончания финала турнира в Галле на официальном сайте АТР появилось видео с розыгрышем первого же очка на подаче Андрея Рублева. По ходу этого очень эффектного обмена ударами Александр Бублик сначала терпеливо отбивался с помощью подрезок на задней линии, после чего умело перевел игру к сетке, где, удачно подставив ракетку, здорово сыграл на перехвате. Улыбаясь, Бублик дал понять, что ему сильно повезло, но это было абсолютно закономерное везение, поскольку через пару минут он сделал брейк. А затем теннисист из Казахстана оставил за собой и первую партию, по ходу которой на своей подаче уступил лишь пять очков, причем три из них — двойными ошибками.

В том, что в борьбе за титул чемпиона Terra Wortmann Open Андрею Рублеву вряд ли будет просто, сомневаться не приходилось.

Игра Бублика, который обладает превосходной подачей и использует сравнительно редкие по нынешним временам подрезки при ударах справа, идеально подходит к травяному покрытию, а россиянин на быстрых кортах не всегда успевает забегать под свой коронный форхенд. И все равно Рублев считался фаворитом — как, собственно, и положено, когда седьмой номер мирового рейтинга, выигравший 13 турниров АТР, встречается с 48-й ракеткой мира, имеющей на своем счету единственный титул, завоеванный в прошлом сезоне в Монпелье. К тому же в серии встреч, проведенных на профессиональных турнирах со своим давним приятелем по детским состязаниям, россиянин вел 3:1, уступив ему уже очень давно. Дело было осенью 2016 года на старте квалификации «Кубка Кремля» — турнира, где Бублик в 19 лет дошел до четвертьфинала и фактически добился прорыва, во многом благодаря которому вскоре получил выгодное предложение перейти под флаг Казахстана.

С тех пор Александр Бублик снискал себе репутацию на редкость самобытного теннисиста. За эпатажным поведением представителя Казахстана, которое объясняется особенностями его нервной системы, наблюдать порой не менее интересно, чем за его неординарной игрой с ударами спиной к сетке между ног, подачами с руки и другими теннисными выкрутасами. Оно неоднократно давало поводы упрекать Бублика в неуравновешенности, но в это воскресенье он не утратил внутренний стержень даже после неудачи во второй партии.

Главным козырем, который помог Бублику одолеть Рублева, безусловно, стала подача. 21 эйс, в том числе девять — в третьем сете, очень солидный показатель, особенно если учесть, что прием у россиянина в порядке.

Конечно, Бублик бы не был самим собой, если бы не допустил при этом 12 двойных ошибок, из них три — в заключительном гейме. Но он умышленно шел на риск, подавая со второго мяча со средней скоростью 185 км/ч. В награду за смелость лидер мужского казахстанского тенниса получил престижный титул, которым с 2003 по 2019 год десять раз владел Роджер Федерер, а до этого трижды — Евгений Кафельников, 500 рейтинговых очков и €410 тыс., одним махом почти удвоив количество призовых, заработанных в нынешнем сезоне. Кроме того, с 38-го места в рейтинге Бублик сразу поднялся на 26-е, где еще никогда не бывал, и теперь войдет в число сеяных на Wimbledon.

Что касается Андрея Рублева, то его огорчение после окончания матча было легко объяснимо. Взяв в апреле в Монте-Карло свой первый титул на турнирах категории Masters 1000, он уступил в нынешнем сезоне уже третий финал, проиграв ранее в Дубае Даниилу Медведеву, а в Баня-Луке — сербу Душану Лайовичу. К тому же два года назад Рублев уже доходил в Галле до решающего раунда, где его одолел француз Юго Эмбер. Но все это не помешало россиянину по итогам нынешней недели подняться в классификации по очкам, набранным в этом году, с седьмого места на шестое. После шести месяцев сезона на его счету 2605 очков, а это означает, что за четыре с небольшим месяца, оставшихся до итогового турнира АТР в Турине, для попадания туда ему требуется набрать еще не так уж много — примерно 1000 баллов.

Евгений Федяков