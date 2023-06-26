Минфин: банки со сверхприбылью будут платить windfall tax

Замминистра Минфина Алексей Сазанов сообщил, что российские банки, получившие сверхприбыль, будут платить на нее налог (windfall tax). Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что налог будут взимать с банков, которые не используют послабления Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Безусловно, банковский сектор входит. Также туда входят сектора металлургические, "удобренщики". Соответственно, ряд крупных промышленных и торговых предприятий тоже подпадают»,— сказал господин Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Если смотреть в разбивке, и мы дадим такую разбивку, то вы увидите, что заплатит банковский сектор налог на сверхприбыль, те, кто получил сверхприбыль»,— добавил замминистра. Точную разбивку по классификатору видов экономической деятельности, на которые ляжет основное налоговое бремя, он пообещал дать позднее.

Глава Сбербанка Герман Греф говорил, что в прогнозе бюджета банка на 2023 год предполагается выплата windfall tax. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что windfall tax не повлияет на финансовую устойчивость российских банков.

Дополнительным налогом будет облагаться разница прибылей в 2021–2022 годах в сравнении с 2018–2019 годами. Как анонсировали в Минфине, под налогообложение попадут 0,1% компаний со сверхприбылями более 1 млрд руб. (исключение — малое и среднее предпринимательство, нефтегазовая и угольная отрасли). При ставке в 5% необходимые бюджету 300 млрд руб. будут собраны.

По данным «Ъ», банки и другие финансовые организации (56) в рамках windfall tax могут заплатить порядка 30 млрд руб.

Подробнее — в материале «Прибыль не приходит одна».

Анастасия Ларина