ЦБ: взнос в бюджет коснется банков, которые не используют послабления регулятора

Центробанк не нашел веских оснований, чтобы сделать для банков исключения по взносу в бюджет (windfall tax), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. При этом она отметила, что взносы должны касаться банков, не использующих послабления ЦБ.

«Что касается взносов в бюджет со стороны банков, честно говоря, мы не нашли веских оснований сделать исключения из общего правила в этой ситуации. Единственное, в чем заключается наша позиция,— это должны быть банки, которые не используют наши регуляторные послабления»,— сказала госпожа Набиуллина.

Конструкция windfall tax стала главной темой вчерашнего съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. В 2023 году бюджет рассчитывает получить около 300 млрд руб. Однако, как отметил глава Минфина Антон Силуанов, «предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться».

Глава Сбербанка Герман Греф уже сообщил, что в прогноз бюджета на 2023 год заложена возможность выплаты windfall tax. Под дополнительный налог попадет разница прибылей в 2021–2022 годах в сравнении с 2018–2019 годами.

Как сообщал Минфин, под налогообложение попадут 0,1% компаний со сверхприбылями свыше 1 млрд руб. (исключение — МСП, нефтегазовая и угольная отрасли). При ставке около 5% это позволит собрать необходимые 300 млрд руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Капиталу не оставили выбора».

Анастасия Ларина