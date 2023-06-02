Квартиры уменьшаются в размерах

Чем больше город, тем меньше квартира — средняя площадь жилья в российских новостройках сейчас на 10 кв. м меньше, чем в 2013-м, и составляет 52 кв. м. Такие данные приводит фонд «Институт экономики города». Плотно «нарезают» метры не только в эконом-классе, но и в элитном сегменте, где чаще покупают так называемые пиджачные квартиры. Исключение из правил, как выяснил “Ъ FM”, составляют клубные дома, в которых средняя площадь — от 150 кв. м. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Почти 53% возводимого жилья в России, по данным участников рынка, приходится на однокомнатные квартиры, и за последние 10 лет они стали компактнее на 20%. Брокеры отмечают: чем больше город, тем выше спрос на небольшие по площади лоты. Московская средняя однушка сегодня — это 40 кв. м с гостиной, кухней и одной спальней. А в так называемых человекомуравейниках уже продают апартаменты в 12-15 кв. м.

Преподаватели архитектурных вузов призывают остановить такую застройку, обвиняя девелоперов в жадности. Но такое жилье покупают, несмотря на то, дешевле оно не стало, подчеркнул член совета директоров инвестплатформы Simple Estate Артем Цогоев:

«Если раньше можно было купить квартиру чуть большей площади за те же деньги, то сейчас она на 20-30% будет меньше. Чек покупки увеличился, жилье стало дороже, а его площадь уменьшилась, особенно это заметно в премиальном сегменте. Там более массовая аудитория покупателей, соответственно, девелоперы стараются делать лоты компактнее с учетом возможности продаж».

Средняя площадь лота в премиальном сегменте — это уже не 200 кв. м, как 10 лет назад, а 150 кв. м. Но по функционалу они стали заметно практичнее и дороже. В среднем квадратный метр в элитных новостройках Москвы в старых ее границах в мае стоил как бюджетный китайский седан — 1,7 млн руб. В самой же дорогой локации — на Якиманке — уже 2,3 млн руб.

И этот факт сильно влияет на выбор объектов, пояснила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова:

«Оплата именно содержания квартиры в элитной недвижимости рассчитывается по количеству квадратных метров. И если площадь разнится порядка на 100 кв. м, то ежемесячные взносы становятся ощутимыми.

Если мы говорим про элитный сегмент, то минимальная площадь лотов — от 60-70 кв. м. Мы называем их "пиджачными" квартирами, которые не предназначены для основного проживания, а чаще являются комфортной заменой гостиничному номеру».

Между тем спрос на новостройки в элитном сегменте остается невысоким, отмечают собеседники “Ъ FM”: часть москвичей уехали, оставшиеся присматриваются ко вторичному рынку. Средний чек сделки составляет 60 млн руб., а целевая аудитория застройщиков такой недвижимости сейчас — покупатели из регионов, рассказал коммерческий директор компании Optima Development Дмитрий Голев:

«У нас достаточно приличная доля таких клиентов, порядка 30%. Как правило, они делают покупки для себя или для детей, но чаще встречается именно первый вариант. Хотя, бывает, что владельцы такой недвижимости не постоянно в ней живут, а наездами. К тому же качественное жилье сейчас — это один из немногих, чуть ли не единственный способ безопасного сохранения и приумножения капитала».

Единственный сегмент, где девелоперы не урезали метры, а москвичи стали чаще приобретать жилье, — это клубные дома. Но за последние годы это понятие размылось. Чтобы продать больше, некоторые застройщики ввели даже термин «клубный дом эконом- или бизнес-класса», по сути, это лофты.

В настоящем клубном доме — минимум соседей и закрытая сфера услуг. В нем не может быть больше 50 квартир. Но есть и проекты, в которых под 100 лотов, — это уже кварталы, внутри которых может быть несколько клубных домов, пояснил управляющий партнер компании Intermark Real Estate Дмитрий Халин:

«Сейчас на рынке в продаже 23 клубных дома с количеством квартир менее 50. Доступно покупателям в этих проектах порядка 250 лотов.

Цена квадратного метра — от 2 млн руб. до 8 млн руб. За последние 12 месяцев совершено около 70 сделок на первичном рынке, средняя площадь лота — около 170 кв. м, а средний чек сделки — 250-300 млн руб.».

В среднем квадратный метр в клубных домах на 23% дороже, чем в сегменте элитных новостроек, добавляет господин Халин. Таким образом застройщики отсекают перепродажи и сохраняют приватность жильцов. Отсюда и дефицит предложений на вторичном рынке — сейчас в продаже не больше 40 таких квартир на всю Москву.

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