Минфин выплатил 13,4 млрд рублей дохода по еврооблигациям с погашением в 2028 году

Министерство финансов России перечислило в Национальный расчетный депозитарий 13,4 млрд руб. для выплаты купонного дохода держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2028 году, сообщила пресс-служба Минфина.

«Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме»,— подчеркнуло министерство.

23 июня Минфин сообщил, что полностью исполнил обязательства по обслуживанию еврооблигаций со сроком погашения в 2027 и 2047 годах, переведя в НРД 19,6 млрд руб.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке выплат по облигациям внешних облигационных займов РФ. Согласно документу, евробонды считаются исполненными, если платеж выполнен в рублях на сумму, эквивалентную стоимости обязательств в иностранной валюте.

Как пояснял Минфин, власти прибегли к такой мере в связи с отказом иностранных контрагентов выполнять обязательства по проведению платежей по обслуживанию российского государственного долга.

22 мая Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года для исполнения обязательств перед держателями евробондов.

Ранее сегодня, 26 июня, Минфин сообщил об изменении порядка подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что новый порядок расширяет перечень документов, подтверждающих права держателей еврооблигаций.

Подробнее о ситуации на долговом рынке — в публикации «Ъ» «Облигации размещаются с неизменным поспехом».

Эрдни Кагалтынов