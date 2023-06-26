Минфин упростил порядок подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям

Минфин сообщил об изменении порядка подтверждения прав на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что новый порядок расширяет перечень документов, подтверждающих права держателей еврооблигаций.

Согласно приказу ведомства от 23 июня, в список внесли:

документ (выписка) о состоянии счета в целях подтверждения владения (Account statement for the purpose for prove of holding), предоставленный иностранным депозитарием;

сообщение системы по международному обмену финансовыми сообщениями SWIFT формата МТ 535 (Statement of Holdings), направленное иностранным депозитарием своему клиенту;

сообщение системы банк—клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или иностранного лица, имеющего право осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

выписку иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги;

иной документ, содержащий отражаемую в приведенных выше документах информацию о количестве еврооблигаций РФ, учтенных на счете держателя.

В мае президент Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Ввести такую меру еще в феврале предложил Минфин.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Просто замещательное решение».

Лаура Кеффер