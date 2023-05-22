Путин подписал указ об обязательном выпуске замещающих облигаций

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, российские юрлица, у которых есть обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитывают российские депозитарии, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций, «оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций».

Участники рынка, разместившие облигации, могут разместить дополнительные выпуски неограниченное количество раз, но объем выпуска должен быть аналогичным объему выпуска европейских бумаг, обязательства по которым не исполнены.

Обязать эмитентов выпускать замещающие облигации 8 февраля предложил Минфин. 10 февраля на заседании по ключевой ставке глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина поддержала инициативу и заявила, что замещение должно стать обязательным, чтобы защитить российских держателей облигации.

Подробнее о «замещающих облигациях» — в материале «Ъ FM» «Евробондам ищут пути замещения».

Григорий Лейба