Облигации размещаются с неизменным поспехом

Майские праздники лишь незначительно снизили активность корпоративных эмитентов на долговом рынке. За месяц они привлекли более 340 млрд руб., показав лучший результат для мая за всю историю наблюдений и второй в этом году. Сохранению высокой активности эмитентов способствуют жесткие заявления регулятора в отношении денежно-кредитной политики, а также сохраняющаяся потребность в замещении зарубежного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценкам “Ъ”, основанным на данных Cbonds, активность корпоративных заемщиков в мае оказалась рекордной для этого месяца. Они привлекли более 340 млрд руб.: почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и это второй результат с начала 2023 года. По словам главы департамента рынков долгового капитала банка БКС Дениса Леонова, размещения происходили даже в период майских праздников, что «довольно редкое явление для российского рынка».

Значительную роль сыграл ряд размещений топовых эмитентов с очень большими разовыми выпусками. Среди них ГМК «Норильский никель» (60 млрд руб.), Сбербанк (56 млрд руб.), «Газпром» (45 млрд руб.), НОВАТЭК (30 млрд руб.). «Крупные эмитенты продолжают искать возможности для перехода с рынка еврооблигаций на внутренний рынок. Однако этот процесс сдерживается дефицитом длинных денег»,— отмечает директор по инвестиционно-банковским услугам и операциям на рынках капитала Росбанка Павел Винтин.

Наряду с эмитентами первого эшелона активно на первичный рынок выходили компании второго и третьего эшелонов разных секторов — ритейла, девелопмента, IT.

При этом по большинству размещаемых выпусков проходило понижение ставки купона по сравнению с первоначальным ориентиром, а объемы размещения увеличивались, отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. «Эмитенты спешат воспользоваться паузой в монетарной политике ЦБ и уровнем ключевой ставки 7,5%, которая до конца года может быть повышена в ответ на усиление проинфляционных факторов, на что обращает внимание регулятор»,— отмечают в «ВТБ Мои Инвестиции».

Риски ужесточение денежно-кредитной политики подталкивают к более активному привлечению финансирования и кредитные организации. «Для банков облигации интересны потому, что это длинный пассив»,— поясняет Дмитрий Монастыршин.

В мае облигации размещали не только активные участники первичного рынка Сбербанк и ВТБ, но и Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк завершили размещения. Причем условия размещений оказались лучше, чем раньше. В частности, Альфа-банк разместил облигации с премией по доходности гособлигаций в размере 150 б. п., тогда как в конце марта размещение проходило с премией 170 б. п. Сбербанк разместил новые облигации с премией 92 б. п. по сравнению с 106 б. п. при размещении в феврале.

«Мы ожидаем средние показатели активности в июне—июле и сезонный провал в августе»,— отмечает господин Винтин. Активность эмитентов будет поддерживаться как ожиданиями ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, так и потребностями в привлечении финансирования. «Эмитентам нужны средства для замещения западного фондирования, реализации проектов по импортозамещению, строительству инфраструктуры для переориентации экспортных потоков на новые рынки сбыта»,— отмечает Дмитрий Монастыршин.

Однако процесс перехода с рынка еврооблигаций на внутренний рынок сдерживается дефицитом длинных денег на локальном рынке. «Внутренние инвесторы располагают ресурсами, но предпочитают сроки в три-пять лет, а на евробондах всегда были доступны средства от пяти до десяти лет»,— говорит Павел Винтин. Капитала с горизонтом инвестирования свыше пяти лет локально всегда было недостаточно, добавляет он, а сейчас дефицит только усилился.

Виталий Гайдаев