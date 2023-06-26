45 жителей Курской области заразились корью с начала года

В Курской области за неполную первую половину 2023 года было выявлено 45 случаев заболевания корью, сообщил вице-губернатор Андрей Белостоцкий на еженедельной планерке в правительстве региона.

Очаг кори в регионе, как сообщали власти ранее, был выявлен в сообществе евангелистских христиан-баптистов. Господин Белостоцкий сегодня сообщил, что в общине баптистов заболело 37 человек из 45 во всем регионе, в том числе — 25 детей. Все заболевшие «не были привиты», в связи с этим «проводятся противоэпидемиологические мероприятия», сказал вице-губернатор.

Также господин Белостоцкий отметил, что в регионе за последние сутки не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Подробнее о распространении инфекции в России — в материале «Ъ» «Покорение кори»

Сергей Калашников

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