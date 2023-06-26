«ЧВК Вагнер Центр» продолжит работать в Петербурге

«ЧВК Вагнер Центр» объявил о продолжении работы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе офиса компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ситуация возле здания "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ситуация возле здания "ЧВК Вагнер Центр" на Зольной улице.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Несмотря на произошедшие события, Центр продолжает работать в штатном режиме в соответствии с законодательством Российской Федерации»,— отмечается в заявлении Центра.

Ранее «ЧВК Вагнер Центр» оцепили силовики. Там прошли розыскные мероприятия после объявления создателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным «марша справедливости». Также были заблокированы медиаресурсы, которые связывают с господином Пригожиным.

Подробнее о попытке военного мятежа ЧВК «Вагнер» и его последствиях — в материале «Ъ».

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