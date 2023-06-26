Cтороживший участок земли в Канберре cотрудник дипмиссии РФ покинул его

Сотрудник дипмиссии РФ, проживавший на участке, предназначенном для посольства РФ в Канберре, покинул объект, сообщает Sky News Australia. Австралийский суд ранее сегодня, 26 июня, отказался оставлять дипмиссии РФ этот участок. Представлявший российскую сторону адвокат Эллиот Хайд подтвердил, что остававшийся на объекте мужчина охранял его.

Землю в Канберре Россия арендовала в 2008 году. Разрешение на строительство нового посольства было получено в 2011 году, но в августе 2022 года австралийское правительство решило прекратить действие аренды. В качестве причины расторжения было указано, что Россия не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения. 23 июня австралийские СМИ сообщили, что «неустановленный российский дипломат» «незаконно обосновался» на участке посольства и почти не покидал его. В посольстве РФ заявили, что он обеспечивал сохранность стройматериалов и здания.

Лаура Кеффер