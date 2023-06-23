Посольство России объяснило действия дипломата-сквоттера на участке в Канберре присмотром за стройматериалами

Посольство России в Австралии подтвердило сообщения СМИ о нахождении российских дипломатов на участке, предназначенном под посольство РФ в Канберре. Как сообщили агентству «РИА Новости», сотрудники посольства обеспечивают сохранность стройматериалов и здания консульского отдела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский дипломат-сквоттер на участке земли, предназначенном под строительство нового посольства РФ

Фото: Yoann CAMBEFORT / AFP Российский дипломат-сквоттер на участке земли, предназначенном под строительство нового посольства РФ

Фото: Yoann CAMBEFORT / AFP

«Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов»,— сообщили в посольстве.

Сегодня, 23 июня, австралийские СМИ сообщили, что «неустановленный российский дипломат» «незаконно обосновался» на участке посольства, практически не выходя из своего жилища. Утверждалось, что австралийские власти обсуждают варианты выдворения дипломата. В российском посольстве заверили, что попыток «выдворить наших сотрудников» не было.

Посольство России располагается в пригороде Гриффита. Землю в Канберре Россия арендовала в 2008 году. Разрешение на строительство нового посольства было получено в 2011 году, однако в августе 2022 года австралийское правительство решило прекратить действие аренды. Официально договор не расторгнут.

Лусине Баласян