Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство России объяснило действия дипломата-сквоттера на участке в Канберре присмотром за стройматериалами

Посольство России в Австралии подтвердило сообщения СМИ о нахождении российских дипломатов на участке, предназначенном под посольство РФ в Канберре. Как сообщили агентству «РИА Новости», сотрудники посольства обеспечивают сохранность стройматериалов и здания консульского отдела.

Российский дипломат-сквоттер на участке земли, предназначенном под строительство нового посольства РФ

Российский дипломат-сквоттер на участке земли, предназначенном под строительство нового посольства РФ

Фото: Yoann CAMBEFORT / AFP

Российский дипломат-сквоттер на участке земли, предназначенном под строительство нового посольства РФ

Фото: Yoann CAMBEFORT / AFP

«Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов»,— сообщили в посольстве.

Сегодня, 23 июня, австралийские СМИ сообщили, что «неустановленный российский дипломат» «незаконно обосновался» на участке посольства, практически не выходя из своего жилища. Утверждалось, что австралийские власти обсуждают варианты выдворения дипломата. В российском посольстве заверили, что попыток «выдворить наших сотрудников» не было.

Посольство России располагается в пригороде Гриффита. Землю в Канберре Россия арендовала в 2008 году. Разрешение на строительство нового посольства было получено в 2011 году, однако в августе 2022 года австралийское правительство решило прекратить действие аренды. Официально договор не расторгнут.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...