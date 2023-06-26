Австралийский суд отказался оставлять за российской дипмиссией участок, на котором «поселился» дипломат

Верховный суд Австралии отклонил иск посольства России, которым российская сторона пыталась оспорить акт австралийского парламента об одностороннем расторжении договора аренды участка для нового здания диппредставительства. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia.

Россия арендовала землю недалеко от парламента Австралии в Канберре в 2008 году. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. Строительство должны были закончить в 2014 году.

В августе 2022 года правительство Австралии решило прекратить действие договора аренды земельного участка. В качестве причины расторжения договора было указано, что Россия не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и «незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района».

Российское посольство обратилось в суд, чтобы оспорить это решение. 31 мая 2023 года Федеральный суд Австралии отменил его. Однако 15 июня правительство Австралии, указав на «интересы национальной безопасности» приняло закон, позволяющий Канберре расторгнуть договор в одностороннем порядке. Несмотря на прекращение аренды, на земельном участке продолжал находиться как минимум один российский дипломат. Российское представительство объяснило его нахождение там «обеспечением сохранности построенного консульского отдела, а также стройматериалов».

В российской дипломатической миссии заявили, что решение Верховного суда Австралии «вызывает сожаление». «Дальнейшие вопросы, связанные с этой ситуацией, обсуждаются с австралийскими властями при участии адвокатов»,— рассказали ТАСС в дипломатическом представительстве и отметили, что в настоящее время сотрудников дипмиссии на территории спорного участка нет.

Милена Костерева