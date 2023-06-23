Австралийские СМИ рассказали о захвате земли в Канберре российским дипломатом

Daily Mail Australia сообщает, что «неустановленный российский дипломат» поселился на участке, который предназначался под посольство России в Канберре. Австралийские полицейские не могут его арестовать из-за дипломатической неприкосновенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rod McGuirk / AP Фото: Rod McGuirk / AP

Телеканал Sky News Australia уточняет, что российский дипломат незаконно обосновался на участке в центре Канберры недалеко от парламента, практически не выходит из своего жилища и лишь иногда заказывает продукты питания. На кадрах, представленных телеканалом, видно, как некий мужчина курит рядом со строением, похожим на строительную бытовку, а затем заходит внутрь.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением полиции. Австралийские власти обсуждают варианты «законного выдворения его с земли».

Россия арендовала землю недалеко от парламента Австралии в Канберре в 2008 году. На ней собирались построить новое российское посольство, разрешение на это было получено в 2011 году. Строительство должны были закончить в 2014 году. В августе 2022 года правительство Австралии решило прекратить действие аренды, однако официально договор аренды расторгнут не был. Сейчас посольство России располагается в пригороде Гриффита.

Милена Костерева