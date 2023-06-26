Курский губернатор: власти были готовы противодействовать «Вагнеру» в случае захода ЧВК в регион

Губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании в облправительстве прокомментировал попытку мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, в регионе не было событий, подобных происходившему в других субъектах, но местные власти были к ним готовы.

«В случае если бы подразделения ЧВК "Вагнер" решили бы заходить на территорию нашего региона, мы были полностью готовы противодействовать этому заходу. Личные составы были мобилизованы, созданы инженерные заграждения»,— сказал господин Старовойт. По его словам, ветераны ЧВК, которые живут в Курской области, не предполагали никаких выступлений и не получали команд присоединиться к происходящему в Ростове и Воронеже.

По словам губернатора, ситуация в Курской области остается напряженной из-за обстрелов со стороны Украины. «Продолжаем отражать атаки беспилотников. Совместно с Министерством обороны продолжаем усиливать наш территориальный гарнизон, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей Курской области и обеспечить стабильное развитие экономики»,— отметил господин Старовойт. О переброске дополнительных сил в Курскую область он сообщал в мае прошлого года. В ноябре курский гарнизон усилили.

В начале этого года Роман Старовойт рассказывал о недельной подготовке, которую он прошел с коллегами в лагере ЧВК «Вагнер». Основатель компании Евгений Пригожин рассказал, что господину Старовойту предложили подписать контракт: «Бойцы не знали о том, что это губернатор Курской области. После прохождения части программы подготовки ЧВК "Вагнер" ему предложили подписать контракт, однако выяснилось, что в настоящий момент у него есть обязательства по работе».

Во время попытки мятежа 24 июня курский губернатор призвал Евгения Пригожина сложить оружие. По словам чиновника, прошлые заслуги рядовых бойцов не должны перечеркиваться из-за «амбиций руководителя». Ситуация с маршем ЧВК «Вагнер» разрешилась в тот же день вечером: бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен отправиться в Белоруссию.

Подробнее об итогах выступления ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Сергей Толмачев, Воронеж